Салат з томатами, перцем та виноградом: насолоджуйтеся палітрою сезонних смаків
Жовтень — місяць осені, коли овочів та фруктів удосталь. На ринку ще можна купити ґрунтові помідори, болгарський перець та різноманітні трави. А сезон винограду зараз у розпалі. То чому б не скомбінувати все це в салаті?
Яскраві фарби осені у комбінації червоних, жовтих помідорів, і навіть тих, що у народі називають «чорний принц». Вони й в палітрі винограду — синього, рожевого, білого. І, звісно, у палітрі відтінків болгарського перцю — зеленого, червоного, жовтого, помаранчевого. А якщо все це доповнити листям зеленого салату, вийде справжня картина на тарілці.
Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше розповіла, як приготувати осінній десертний салат з виноградом та карамелізованою грушею.
— Цей салат не лише гарний та смачний, але й корисний, — каже вона. — Замість солі можна використовувати тертий пармезан чи будь-який інший солоний сир.
Салат з різнокольоровими овочами та ягодами (на порцію)
Три помідори різних кольорів
По 5 виноградин різних кольорів
Листя салату (до смаку)
Болгарський перець — 1 шт.
Варене яйце — 1 шт.
Тертий пармезан — 1 столова ложка
Оливкова олія — 1 столова ложка
Яйце та помідори порізати, додати ягоди винограду, листя салату, все це заправити оливковою олією та посипати тертим пармезаном.
І смачного!
Раніше рецептом сезонного овочевого соте поділилася кулінарка Анна Гордєєва.
Фото з альбому Ардії Діаманті60