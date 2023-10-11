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Салат з томатами, перцем та виноградом: насолоджуйтеся палітрою сезонних смаків

22:30 14 жовтня 2023
салат

Жовтень — місяць осені, коли овочів та фруктів удосталь. На ринку ще можна купити ґрунтові помідори, болгарський перець та різноманітні трави. А сезон винограду зараз у розпалі. То чому б не скомбінувати все це в салаті?

Яскраві фарби осені у комбінації червоних, жовтих помідорів, і навіть тих, що у народі називають «чорний принц». Вони й в палітрі винограду — синього, рожевого, білого. І, звісно, у палітрі відтінків болгарського перцю — зеленого, червоного, жовтого, помаранчевого. А якщо все це доповнити листям зеленого салату, вийде справжня картина на тарілці.

Рецептом страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше розповіла, як приготувати осінній десертний салат з виноградом та карамелізованою грушею.

— Цей салат не лише гарний та смачний, але й корисний, — каже вона. — Замість солі можна використовувати тертий пармезан чи будь-який інший солоний сир.

Салат з різнокольоровими овочами та ягодами (на порцію)

Три помідори різних кольорів

По 5 виноградин різних кольорів

Листя салату (до смаку)

Болгарський перець — 1 шт.

Варене яйце — 1 шт.

Тертий пармезан — 1 столова ложка

Оливкова олія — 1 столова ложка

Яйце та помідори порізати, додати ягоди винограду, листя салату, все це заправити оливковою олією та посипати тертим пармезаном.

І смачного!

Раніше рецептом сезонного овочевого соте поділилася кулінарка Анна Гордєєва.

Фото з альбому Ардії Діаманті

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