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Шикарне шоколадне печиво за копійки: Alina FooDee вразила рецептом смачної випічки
Популярна фудблогерка Alina FooDee, яка завжди має прості, але дуже цікаві рецепти смачної випічки, запропонувала приготувати шоколадне печиво з тих продуктів, які в кожної господині є вдома.
За словами Аліни, печиво виходить ароматне, м'яке з хрусткою скоринкою зверху.
Інгредієнти:
Борошно — 150 г
Какао — 50 г
Цукор — 160 г
Ванільний цукор — 10 г
Сіль — 1 щіпка
Рослинна олія — 60 г
Яйце велике — 2 шт.
Розпушувач — 1 ч.л.
Цукрова пудра — 50 г
Приготування:
Змішати яйця, сіль, цукор, олію.
Окремо змішати борошно, какао та розпушувач.
До яєць через сито додати суху суміш.
Все добре перемішати й тісто готове.
Поставити тісто у холодильник на будь-який час або у морозилку — на годину.
Після холодильника можна формувати кульки, які потім щедро обваляти у цукровій пудрі.
Кульки викладати на деко, яке покрити пергаментом.
Випікати за температури 180 градусів 15−18 хвилин.
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