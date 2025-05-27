Шикарне шоколадне печиво за копійки: Alina FooDee вразила рецептом смачної випічки

Популярна фудблогерка Alina FooDee, яка завжди має прості, але дуже цікаві рецепти смачної випічки, запропонувала приготувати шоколадне печиво з тих продуктів, які в кожної господині є вдома.

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За словами Аліни, печиво виходить ароматне, м'яке з хрусткою скоринкою зверху.

Інгредієнти:

Борошно — 150 г

Какао — 50 г

Цукор — 160 г

Ванільний цукор — 10 г

Сіль — 1 щіпка

Рослинна олія — ​​60 г

Яйце велике — 2 шт.

Розпушувач — 1 ч.л.

Цукрова пудра — 50 г

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Приготування:

Змішати яйця, сіль, цукор, олію.

Окремо змішати борошно, какао та розпушувач.

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До яєць через сито додати суху суміш.

Все добре перемішати й тісто готове.

Поставити тісто у холодильник на будь-який час або у морозилку — на годину.

Після холодильника можна формувати кульки, які потім щедро обваляти у цукровій пудрі.

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Кульки викладати на деко, яке покрити пергаментом.

Випікати за температури 180 градусів 15−18 хвилин.

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