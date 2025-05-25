Мерц попросив підтримки у Китаю щодо припинення вогню в Україні

Китай є найважливішим союзником росії. Зусилля США та Європи щодо досягнення припинення вогню між москвою та Києвом поки що не увінчалися успіхом. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся за допомогою до президента Китаю у дипломатичних переговорах з лідером кремля.

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У телефонній розмові він закликав Сі Цзіньпіна підтримати міжнародні зусилля щодо досягнення припинення вогню в Україні. Як заявив речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус, Мерц повідомив президенту Китаю про «спільні зусилля Європи та США щодо досягнення якнайшвидшого припинення вогню».

«Він виступав за підтримку цих зусиль», — сказав речник, повідомляє видання n-tv.de.

Зазначимо, що від початку широкомасштабної війни росії проти України в лютому 2022 року москва та Пекін поглибили свою співпрацю. Китай позиціює себе як нейтральну сторону у війні. Але західні

країни звинувачують КНР у підтримці рф, зокрема економічно та дипломатично.

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