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Нанесла та змила: експертка з чистоти розповіла, як за 5 хвилин очистити стільницю з каменю
Експертка з чистоти Олена Матвєєва, яка поділилася лайфаком, як відбілити пожовтілий пластик, порадила господиням, чим можна почистити стільницю та раковину з натурального або штучного каменю.
Для цього не потрібна дорога хімія. Зубний порошок змішати з лимонною кислотою й додати трохи води, щоб вийшла консистенція дуже густої сметани.
Губкою натерти стільницю та раковину. А потім просто змити чистою водою. Різницю видно одразу. Меблі та сантехніка стають чистими прямо на очах.
Якщо бруд застарілий у раковины, то замість губки потрібно використовувати щітку.
Засіб працює шикарно, стверджує блогерка.
Також для видалення нальоту можна використовувати суміш води та оцту у співвідношенні 1:1. Нанести суміш на поверхню стільниці та залиште на 10−15 хвилин, потім змити водою та протерти сухою тканиною.
Щоб стільниця довго виглядала як нова, потрібно регулярно її очищати від пилу, сміття та залишків їжі, використовуючи м'яку тканину або губку. Якщо на стільниці утворилася пляма, негайно її очистити, щоб вона не ввібралася в матеріал, порадила блогерка.
Раніше ми розповідали, як почистити ванну дешево і без будь-якої хімії.7
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