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Швидкий банановий десерт: корисно і дуже смачно
Ви любите торти та десерти без випічки. Для вас є банановий десерт, який буде готовий за лічені хвилини, без випічки. Пухнасті, смачні, тануть у роті, пише польське видання jemyzdrowo.
Інгредієнти:
- 2 банани середнього розміру (400 г)
- 40 г арахісової пасти
- 40 г кокосової олії, розтопленої
- 40 г меду
- 40 г какао
- 1 чайна ложка меленої кориці
- ½ чайної ложки меленого кардамону
- сіль
Спосіб приготування:
Очистьте, наріжте або розламайте банани та покладіть у блендер. Додайте арахісову пасту, кокосову олію та мед. Збивайте на високій швидкості до однорідної маси. Додайте какао, корицю, кардамон і дрібку солі. Знову змішайте. Підготуйте форму для випікання (20 см x 20 см), застеліть її фольгою або пергаментним папером і вилийте в неї суміш. Помістіть у морозильну камеру та охолоджуйте щонайменше 1 годину. Потім вийміть десерт з морозилки та залиште його на 10 хвилин при кімнатній температурі. Розріжте на 10 шматочків і подавайте.
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