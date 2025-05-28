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Швидкий банановий десерт: корисно і дуже смачно

20:07 28 травня 2025
Швидкий банановий десерт

Ви любите торти та десерти без випічки. Для вас є банановий десерт, який буде готовий за лічені хвилини, без випічки. Пухнасті, смачні, тануть у роті, пише польське видання jemyzdrowo.

Інгредієнти:

  • 2 банани середнього розміру (400 г)
  • 40 г арахісової пасти
  • 40 г кокосової олії, розтопленої
  • 40 г меду
  • 40 г какао
  • 1 чайна ложка меленої кориці
  • ½ чайної ложки меленого кардамону
  • сіль

Спосіб приготування:

Очистьте, наріжте або розламайте банани та покладіть у блендер. Додайте арахісову пасту, кокосову олію та мед. Збивайте на високій швидкості до однорідної маси. Додайте какао, корицю, кардамон і дрібку солі. Знову змішайте. Підготуйте форму для випікання (20 см x 20 см), застеліть її фольгою або пергаментним папером і вилийте в неї суміш. Помістіть у морозильну камеру та охолоджуйте щонайменше 1 годину. Потім вийміть десерт з морозилки та залиште його на 10 хвилин при кімнатній температурі. Розріжте на 10 шматочків і подавайте.

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