Швидкий банановий десерт: корисно і дуже смачно

Ви любите торти та десерти без випічки. Для вас є банановий десерт, який буде готовий за лічені хвилини, без випічки. Пухнасті, смачні, тануть у роті, пише польське видання jemyzdrowo.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: 2 банани середнього розміру (400 г)

40 г арахісової пасти

40 г кокосової олії, розтопленої

40 г меду

40 г какао

1 чайна ложка меленої кориці

½ чайної ложки меленого кардамону

сіль

Спосіб приготування:

Очистьте, наріжте або розламайте банани та покладіть у блендер. Додайте арахісову пасту, кокосову олію та мед. Збивайте на високій швидкості до однорідної маси. Додайте какао, корицю, кардамон і дрібку солі. Знову змішайте. Підготуйте форму для випікання (20 см x 20 см), застеліть її фольгою або пергаментним папером і вилийте в неї суміш. Помістіть у морозильну камеру та охолоджуйте щонайменше 1 годину. Потім вийміть десерт з морозилки та залиште його на 10 хвилин при кімнатній температурі. Розріжте на 10 шматочків і подавайте.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували простий і смачний рецепт ситного супу із м’ясними кульками. Також читайте, як готувати курячі стегенця на овочевій подушці.

РЕКЛАМА

90

Читайте нас у Facebook