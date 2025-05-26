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Курячі стегенця на овочевій подушці: просто і неймовірно смачно
Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше поділилася рецептом дієтичної та смачної тушкованої фасолі, запропонувала фоловерам приготувати страву з курятини — стегенця на овочевій подушці.
Про процес приготування вона розповіла на своїй сторінці у соцмережі, додавши, що страва готується дуже просто і виходить неймовірно смачною.
Інгредієнти:
- Капуста — один середній качан;
- Морква — одна велика;
- Цибуля — одна велика;
- Томатна паста — 140 г;
- Сметана — 350 г;
- Стегенця — 2 кг;
- Сіль, перець, улюблені спеції для курки;
- Олія для збризкування курки;
- Зелень для подачі.
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Приготування:
- Овочі нашикувати, додаи сіль та перець, томатну пасту, сметану та вимішати.
- Викласти в деко та запікати. Якщо капуста стара і тверда, то запікати 30 хвилин, а потім перемішати та викласти зверху приправлені спеціями та збризнуті олією стегенця. Якщо капуста молода, то стегенця викладають одразу.
- Запікати при 180 градусах близько 40 хвилин до готовності стегенець.
Рецепт кіша з куркою та лісовими грибами читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот160
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