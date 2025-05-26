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Курячі стегенця на овочевій подушці: просто і неймовірно смачно

15:41 26 травня 2025
Рецепт страви із курятини від Світлани Левицької. Фото&nbsp;— скріншот

Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше поділилася рецептом дієтичної та смачної тушкованої фасолі, запропонувала фоловерам приготувати страву з курятини — стегенця на овочевій подушці.

Про процес приготування вона розповіла на своїй сторінці у соцмережі, додавши, що страва готується дуже просто і виходить неймовірно смачною.

Інгредієнти:

  • Капуста — один середній качан;
  • Морква — одна велика;
  • Цибуля — одна велика;
  • Томатна паста — 140 г;
  • Сметана — 350 г;
  • Стегенця — 2 кг;
  • Сіль, перець, улюблені спеції для курки;
  • Олія для збризкування курки;
  • Зелень для подачі.

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Приготування:

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  • Овочі нашикувати, додаи сіль та перець, томатну пасту, сметану та вимішати.
  • Викласти в деко та запікати. Якщо капуста стара і тверда, то запікати 30 хвилин, а потім перемішати та викласти зверху приправлені спеціями та збризнуті олією стегенця. Якщо капуста молода, то стегенця викладають одразу.
  • Запікати при 180 градусах близько 40 хвилин до готовності стегенець.

Рецепт кіша з куркою та лісовими грибами читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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