Курячі стегенця на овочевій подушці: просто і неймовірно смачно

Фудекспертка Світлана Левицька, яка раніше поділилася рецептом дієтичної та смачної тушкованої фасолі, запропонувала фоловерам приготувати страву з курятини — стегенця на овочевій подушці.

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Про процес приготування вона розповіла на своїй сторінці у соцмережі, додавши, що страва готується дуже просто і виходить неймовірно смачною.

Інгредієнти: Капуста — один середній качан;

Морква — одна велика;

Цибуля — одна велика;

Томатна паста — 140 г;

Сметана — 350 г;

Стегенця — 2 кг;

Сіль, перець, улюблені спеції для курки;

Олія для збризкування курки;

Зелень для подачі.

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Приготування: РЕКЛАМА Овочі нашикувати, додаи сіль та перець, томатну пасту, сметану та вимішати.

Викласти в деко та запікати. Якщо капуста стара і тверда, то запікати 30 хвилин, а потім перемішати та викласти зверху приправлені спеціями та збризнуті олією стегенця. Якщо капуста молода, то стегенця викладають одразу.

Запікати при 180 градусах близько 40 хвилин до готовності стегенець.

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Фото — скріншот

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