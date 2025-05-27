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Ситний суп із м’ясними кульками — простий і смачний рецепт
Без вершків і смаження овочів можно приготувати смачний крем-суп. А складовими цієї чудової першої страви, яка точно сподобається і дітям, і дорослим, є фрикадельки, ніжна основа та простий рецепт. Насичений смак супу та кремова текстура завдяки кокосовому молоку роблять цю страву незамінною у вашому меню. Як пише видання Kuchnia, суп з фрикадельками та шпинатом легко готується та чудово насичує, а його неперевершений смак стане улюбленим у вашій родині.
Інгредієнти:
• 500 г фаршу з індички
• свіжий чебрець
• 1 суха пшенична булочка
• 1 яйце
• ½ склянки молока
• 1 велика цибулина
• банка кокосового молока (400 мл)
• 2−3 картоплини
• упаковка шпинату (250 г)
• сіль, перець, гранульований часник
• мускатний горіх
Приготування:
1. Замочіть булочку у молоці, щоб вона розм’якла.
2. Змішайте фарш з чебрецем, сіллю, пюре з булочки, часником і яйцем, добре вимісіть.
3. Формуйте м’ясні кульки вологими руками, щоб вони зберігали форму.
4. У каструлі обсмажте цибулю та спеції, потім влийте кокосове молоко та трохи кип’яченої води.
5. Опускайте фрикадельки одну за одною у киплячий бульйон.
6. Картоплю очистіть, наріжте кубиками та відваріть окремо.
7. Як тільки всі м’ясні кульки будуть готові, додайте шпинат і варіть на повільному вогні.
8. На завершення додайте картоплю і добре перемішайте.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачний суп із одного інгредієнта.
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