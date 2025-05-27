Без вершків і смаження овочів можно приготувати смачний крем-суп. А складовими цієї чудової першої страви, яка точно сподобається і дітям, і дорослим, є фрикадельки, ніжна основа та простий рецепт. Насичений смак супу та кремова текстура завдяки кокосовому молоку роблять цю страву незамінною у вашому меню. Як пише видання Kuchnia, суп з фрикадельками та шпинатом легко готується та чудово насичує, а його неперевершений смак стане улюбленим у вашій родині.

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Інгредієнти:

• 500 г фаршу з індички

• свіжий чебрець

• 1 суха пшенична булочка

• 1 яйце

• ½ склянки молока

• 1 велика цибулина

• банка кокосового молока (400 мл)

• 2−3 картоплини

• упаковка шпинату (250 г)

• сіль, перець, гранульований часник

• мускатний горіх



Приготування:

1. Замочіть булочку у молоці, щоб вона розм’якла.

2. Змішайте фарш з чебрецем, сіллю, пюре з булочки, часником і яйцем, добре вимісіть.

3. Формуйте м’ясні кульки вологими руками, щоб вони зберігали форму.

4. У каструлі обсмажте цибулю та спеції, потім влийте кокосове молоко та трохи кип’яченої води.

5. Опускайте фрикадельки одну за одною у киплячий бульйон.

6. Картоплю очистіть, наріжте кубиками та відваріть окремо.

7. Як тільки всі м’ясні кульки будуть готові, додайте шпинат і варіть на повільному вогні.

8. На завершення додайте картоплю і добре перемішайте.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачний суп із одного інгредієнта.

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