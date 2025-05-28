Фантастично смачний тарт: тонке хрумке тісто та соковита начинка

Тарт — це відкритий пиріг з начинкою. Вона може бути як солодкою, так і солоною. Ця страва французької кухні стала дуже популярною у багатьох країнах світу.

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Рецептом тарта з болгарським перцем з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Елла Іванова.

Тарт 2 запечених болгарських перці

Сир фета або трохи пармезану Для соусу 20−30 г цукру

10 г бальзаміку

30 г вершкового масла Для тіста РЕКЛАМА 100 г борошна

30 г горіхового борошна (або стільки ж звичайного)

70 г холодного вершкового масла

По половині чайної ложки солі та цукру

2 столові ложки холодної води

Тісто замішуємо з даних інгредієнтів, наприкінці додавши холодну воду. Поміщаємо в холодильник на годину.

Соус готуємо, поєднавши вершкове масло, бальзамік і цукор — і проварюємо одну хвилину.

Запечений перець очищаємо та нарізаємо. Додаємо соус і спеції.

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Тісто розкачуємо між листами пергаменту і викладаємо на пергамент у форму.

Випікаємо при температурі 180 градусів 30 хвилин. Доповнюємо натертим сиром та подрібненою зеленню.

І смачного!

Нагадаємо рецепт в'яленої спаржі.

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Фото з альбому Елли Іванової

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