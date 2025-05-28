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Фантастично смачний тарт: тонке хрумке тісто та соковита начинка
Тарт — це відкритий пиріг з начинкою. Вона може бути як солодкою, так і солоною. Ця страва французької кухні стала дуже популярною у багатьох країнах світу.
Рецептом тарта з болгарським перцем з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Елла Іванова.
Тарт
- 2 запечених болгарських перці
- Сир фета або трохи пармезану
Для соусу
- 20−30 г цукру
- 10 г бальзаміку
- 30 г вершкового масла
Для тіста
- 100 г борошна
- 30 г горіхового борошна (або стільки ж звичайного)
- 70 г холодного вершкового масла
- По половині чайної ложки солі та цукру
- 2 столові ложки холодної води
Тісто замішуємо з даних інгредієнтів, наприкінці додавши холодну воду. Поміщаємо в холодильник на годину.
Соус готуємо, поєднавши вершкове масло, бальзамік і цукор — і проварюємо одну хвилину.
Запечений перець очищаємо та нарізаємо. Додаємо соус і спеції.
Тісто розкачуємо між листами пергаменту і викладаємо на пергамент у форму.
Випікаємо при температурі 180 градусів 30 хвилин. Доповнюємо натертим сиром та подрібненою зеленню.
І смачного!
Нагадаємо рецепт в'яленої спаржі.
Фото з альбому Елли Іванової30
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