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В’ялена спаржа — мрія королів: цей рецепт здивує вас легкістю втілення
Є рецепти, які захоплюють. Один із таких — рецепт в'яленої спаржі. На думку кулінарки Елли Іванової, така спаржа буде доречною для бутербродів. А ви коли-небудь куштували в'ялену спаржу? Якщо ні, приготуйте хоч раз. Можливо, вам так сподобається, що рецепт стане вашим улюбленим. До речі, спаржу завжди любили французькі королі. Тож почувайтеся по-королівськи.
- Цей рецепт став для мене відкриттям, — каже Елла Іванова. — Це дуже смачно та ароматно. А готується в'ялена спаржа неймовірно легко та просто.
В'ялена спаржа
- 400 г спаржі
- Олія
- Сіль
- Перець
- 2 зубчики часнику
- Перець «чилі»
Спаржу почистити, порізати та помістити на пергамент, додати сіль, перець, спеції та часник, а також олію. В'ялити в духовці при температурі 120 градусів (з обдувом) приблизно 35−40 хвилин. Вимкнути духовку і дати ще постояти.
Перекладаємо в банку, додавши перець «чилі» та часник, прогріті в олії на сковороді. Можна також додати тим'ян або розмарин.
Смачного!
Нагадаємо рецепт фантастично смачного салату зі спаржею.
Фото з альбому Елли Іванової20
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