Є рецепти, які захоплюють. Один із таких — рецепт в'яленої спаржі. На думку кулінарки Елли Іванової, така спаржа буде доречною для бутербродів. А ви коли-небудь куштували в'ялену спаржу? Якщо ні, приготуйте хоч раз. Можливо, вам так сподобається, що рецепт стане вашим улюбленим. До речі, спаржу завжди любили французькі королі. Тож почувайтеся по-королівськи.

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- Цей рецепт став для мене відкриттям, — каже Елла Іванова. — Це дуже смачно та ароматно. А готується в'ялена спаржа неймовірно легко та просто.

В'ялена спаржа 400 г спаржі

Олія

Сіль

Перець

2 зубчики часнику

Перець «чилі»

Спаржу почистити, порізати та помістити на пергамент, додати сіль, перець, спеції та часник, а також олію. В'ялити в духовці при температурі 120 градусів (з обдувом) приблизно 35−40 хвилин. Вимкнути духовку і дати ще постояти.

Перекладаємо в банку, додавши перець «чилі» та часник, прогріті в олії на сковороді. Можна також додати тим'ян або розмарин.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт фантастично смачного салату зі спаржею.

Фото з альбому Елли Іванової

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