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Власна унікальність: стартували зйомки популярного інтелектуального шоу
Розпочалася робота над другим сезоном популярного ігрового телешоу для кмітливих «Клуб 1%», премʼєра якого відбулася у минулому році. Зараз триває кастинг учасників, а в ефірі проєкт з'явиться восени 2025 року. За правилами гри, яка популярна у багатьох країнах світу, найкмітливіші гравці матимуть змогу виграти 100 тисяч гривень на реалізацію своєї мрії. Ведучим інтелектуальної гри залишається Тімур Мірошниченко.
Відомо, що у другому сезоні візьмуть участь 1200 знавців, відібраних на кастингу. За правилами проєкту, у кожному випуску 100 героїв будуть змагатися у розв'язанні задач різної складності. Переможе той, хто відповість на запитання, яке під силу лише 1% людей. За словами продюсерів проєкту, шоу націлено на те, щоб дати можливість глядачам підтвердити власну унікальність та відкрити нові спроможності розуму.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українські зірки відправилися на зйомки загадкового телепроєкту.15
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