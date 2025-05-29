Трамп розглядає зняття всіх обмежень для України часів Байдена: що відбувається

Сполучені Штати ще не скасували всі обмеження часів Джо Байдена на військові дії України. Але президент Дональд Трамп на фоні масштабних російських атак по українських містах «серйозно розглядає» це питання. Про це повідомили вашингтонському кореспонденту Kyiv Post два високопоставлені західні чиновники.

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«Усі раніше запроваджені обмеження — незалежно від того, чи були вони вже послаблені, чи ні — наразі переглядаються, оскільки Трамп вважає, що нинішній статус-кво не відповідає нашим спільним інтересам — залучити росію до переговорного столу», — сказав один чиновник, не надаючи додаткових подробиць.

Днями Трамп розкритикував путіна, зазначивши в соціальних мережах, що кремлівський лідер «зовсім збожеволів… без потреби вбиваючи багатьох людей». Кремль у відповідь заявив, що Трамп демонструє ознаки «емоційного перевантаження». Однак президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання на те, що гнів Трампа на путіна «втілиться в дії».

Один західний чиновник також повідомив виданню, що остаточне рішення Трампа щодо покарання росії, а також наступний етап підтримки України, будуть обговорені під час зустрічей з німецькими чиновниками у Вашингтоні вже цього тижня.

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Водночас Сенат США готовий запровадити жорсткі санкції проти рф навіть без схвалення Трампа.

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