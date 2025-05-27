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Щоб усі побачили, що він бреше: Макрон закликав Трампа до рішучих дій проти путіна

9:27 27 травня 2025
Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон сподівається, що «гнів» його американського колеги Дональда Трампа щодо росії «втілиться в дії». А саме — на застосуванні «масштабних» санкцій з боку США та Європи після серії «надзвичайно серйозних» російських атак на Україну. Про це повідомляє видання BFMTV.

«Президент Трамп усвідомлює, що путін бреше, коли заявляє про готовність до миру — як у телефонних розмовах, так і через своїх представників», — цитує видання Макрона.

Президент Франції додав: «Останніми годинами ми знову бачимо обурення Дональда Трампа. Він висловлював жаль і засуджував удари росії, але я сподіваюся, що цього разу його емоції перетворяться на конкретні дії. США разом із європейцями мають погрожувати значно масштабнішим пакетом санкцій, який нарешті змусить росію припинити конфлікт».

Французький лідер додав, що на карту поставлено довіру до США, і наголосив, що він обговорював це питання з Дональдом Трампом.

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На початку травня кілька європейських лідерів, зокрема Макрон, відвідали Київ і висунули ультиматум росії та Вашингтону щодо негайного припинення вогню. Вони вже погрожували «масштабними санкціями», але москва відкинула ці вимоги, відкривши двері для прямих переговорів з Україною. Попри це, значного прогресу у перемовинах досі не досягнуто.

Президент Франції знову закликав поновити ультиматум: «Пріоритет — встановити чіткий термін, щоб усі нарешті побачили, що путін бреше про свої наміри до миру. Після цього має бути загроза масштабних санкцій», — пояснив він.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Європа боїться, що Дональд Трамп залишить її сам на сам з путіним.

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