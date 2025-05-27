Дональд Трамп назвав путіна «абсолютно божевільним» за його атаки на українські міста, висловлюючи найгострішу критику на адресу російського лідера. У рідкісному докорі главі кремля президент США у неділю ввечері написав на Truth Social: «У мене завжди були дуже хороші стосунки з путіним, але з ним щось сталося. Він став абсолютно божевільним!» Далі президент США попередив, що якщо путін захоче завоювати всю Україну, це «призведе до краху росії», пише The Telegraph.

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Останні коментарі Трампа свідчать про те, що він втрачає терпіння щодо свого російського колеги, особливо з огляду на відмову путіна погодитися на припинення вогню. Раніше президент США відмовився від вимоги до росії погодитися на 30-денне перемир'я з Україною після двогодинної телефонної розмови з путіним.

Сенат США планує внести на розгляд законопроєкт, який накладе 500-відсоткові мита на союзників росії, щоб перетворити її на «торговий острів» і перешкодити продовженню війни в Україні. Законопроєкт має широку підтримку як республіканців, так і демократів, і деякі члени Конгресу дали зрозуміти, що прагнутимуть винести його на голосування, не чекаючи на зелене світло від Дональда Трампа.

Днями сенатори Ліндсі Грем, республіканець і давній союзник Трампа, та Річард Блюменталь, демократ, представили законопроєкт про введення руйнівних санкцій проти союзників росії. Його основним положенням є накладення 500-відсоткового мита на будь-яку країну, яка купує російську нафту, газ, уран та інші продукти, щоб зупинити Китай та інші країни, які «підтримують військову машину путіна». Законопроєкт має значну підтримку з обох боків і 81 співавтора, хоча будь-яка спроба примусити Дональда Трампа до тиску на путіна, швидше за все, погано сприйматиметься президентом США.

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Трамп раніше попереджав, що санкції проти росії можуть змусити путіна відмовитися від мирних переговорів, і на початку цього року він звільнив москву від широкого спектру тарифів, спрямованих практично на всіх торговельних партнерів США, включно з Україною. Однак деякі сенатори-республіканці заявили, що скептично ставляться до переговорів Трампа з російським диктатором, і дали зрозуміти, що діятимуть, не чекаючи на його благословення.

«Я нічого не чекаю. Я думаю, що ми повинні винести це на розгляд і зробити путіну боляче, — сказав Тодд Янг, старший сенатор-республіканець від штату Індіана. - Я чекав достатньо довго. І мені цілком зрозуміло, що путін місяцями нас дурив, і я не думаю, що Сполучені Штати Америки повинні це терпіти».

Хоча Сенат теоретично може подолати спробу президента накласти вето на законопроєкт, йому також потрібно буде пройти через Палату представників, яка менш прихильно ставиться до України і де Трамп має більший вплив.

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку аналітика Володимира Горбача про те, що ми маємо справу з морально й інтелектуально найслабшою адміністрацією США.

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