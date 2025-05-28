В Україні, де триває загальна мобілізація, командування Сухопутних військ Збройних сил скасувало наказ про призов заступниці керівника Запорізької обласної прокуратури Наталії Максименко на тилову посаду бухгалтера. НАБУ і САП підозрюють її у вимаганні та одержанні 40 тисяч доларів неправомірної вигоди. Про це повідомляє «Слово і діло» з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ.

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«У зв'язку з випадками, коли окремі особи, зокрема фігуранти корупційних справ, намагалися використати тилові вакансії для втечі від правосуддя, Командуванням Сухопутних військ ЗС України посилено контроль за процесом призову та призначення на такі посади. Наприклад, наказ командира військової частини від 09 травня 2025 року про призов Наталі Максименко, заступниці прокурора Запорізької області, на тилову посаду бухгалтера був скасований через порушення порядку мобілізації, затвердженого постановою КМУ від 16 травня 2024 року № 560. Це підтверджує, що будь-які спроби використати тилові посади як лазівку для ухилення від відповідальності будуть рішуче припинені», — інформують у структурі.

Раніше ЗМІ повідомили про мобілізацію заступниці прокурора Запорізької області Наталі Максименко. Минулого року НАБУ і САП викрили на її «гарячому». Пізніше їй повідомили про підозру в одержанні 40 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Як писали «ФАКТИ», минулого місяця колишній керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров, обвинувачений в отриманні хабаря, за крок до оголошення судового вироку мобілізувався до лав Збройних сил України. Проте наказ щодо його мобілізації був скасований, а Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав провести службове розслідування щодо обставин призову Насірова.

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Фото: gorozhanin.com.ua

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