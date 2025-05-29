Причетний до вбивства тисяч українців: у в рф підірвали «героя сво», який керував обстрілами Маріуполя

У російському Ставрополі підірвали ще одного військового злочинця, який відзначився в Україні. Йдеться про майора армії рф, першого заступника голови міста Заура Гурцієва.

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Військовий брав участь у війні проти України, а саме керував повітряними атаками Маріуполя, коли вбили багато українців.

Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».



Повідомляється, що вночі 29 травня перед вибухом майор разом з товаришем вживав алкоголь біля будинку. Обоє загинули. Гранату, ймовірно, підірвав хтось третій.

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Гурцієв керував повітряною частиною «операції зі звільнення Маріуполя» і «впровадив свої напрацювання в технологію наведення ракет на мету, що дозволило в рази збільшити їхню точність та ефективність, у тому числі вразити базу постачання «Азова».

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Під час бомбардувань Маріуполя під завалами загинули тисячі людей. Одна з авіабомб знищила Маріупольський драмтеатр, де за підрахунками Associated Press загинули до 600 людей.

У жовтні путін призначив гурцієва першим заступником голови Ставрополя.

Раніше у москві ліквідували російського генерала Ігоря Кириллова, який був начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф.

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