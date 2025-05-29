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Причетний до вбивства тисяч українців: у в рф підірвали «героя сво», який керував обстрілами Маріуполя
У російському Ставрополі підірвали ще одного військового злочинця, який відзначився в Україні. Йдеться про майора армії рф, першого заступника голови міста Заура Гурцієва.
Військовий брав участь у війні проти України, а саме керував повітряними атаками Маріуполя, коли вбили багато українців.
Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».
Повідомляється, що вночі 29 травня перед вибухом майор разом з товаришем вживав алкоголь біля будинку. Обоє загинули. Гранату, ймовірно, підірвав хтось третій.
Гурцієв керував повітряною частиною «операції зі звільнення Маріуполя» і «впровадив свої напрацювання в технологію наведення ракет на мету, що дозволило в рази збільшити їхню точність та ефективність, у тому числі вразити базу постачання «Азова».
Під час бомбардувань Маріуполя під завалами загинули тисячі людей. Одна з авіабомб знищила Маріупольський драмтеатр, де за підрахунками Associated Press загинули до 600 людей.
У жовтні путін призначив гурцієва першим заступником голови Ставрополя.
Раніше у москві ліквідували російського генерала Ігоря Кириллова, який був начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф.48
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