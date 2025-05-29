41.30 / 41.66 46.91 / 47.35
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Причетний до вбивства тисяч українців: у в рф підірвали «героя сво», який керував обстрілами Маріуполя

9:55 29 травня 2025
Гурцієв командував авіаударами Маріуполем, фото соцмережі

У російському Ставрополі підірвали ще одного військового злочинця, який відзначився в Україні. Йдеться про майора армії рф, першого заступника голови міста Заура Гурцієва.

Військовий брав участь у війні проти України, а саме керував повітряними атаками Маріуполя, коли вбили багато українців.

Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Повідомляється, що вночі 29 травня перед вибухом майор разом з товаришем вживав алкоголь біля будинку. Обоє загинули. Гранату, ймовірно, підірвав хтось третій.

РЕКЛАМА

Гурцієв керував повітряною частиною «операції зі звільнення Маріуполя» і «впровадив свої напрацювання в технологію наведення ракет на мету, що дозволило в рази збільшити їхню точність та ефективність, у тому числі вразити базу постачання «Азова».

РЕКЛАМА

Під час бомбардувань Маріуполя під завалами загинули тисячі людей. Одна з авіабомб знищила Маріупольський драмтеатр, де за підрахунками Associated Press загинули до 600 людей.

У жовтні путін призначив гурцієва першим заступником голови Ставрополя.

Раніше у москві ліквідували російського генерала Ігоря Кириллова, який був начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф.

РЕКЛАМА

48

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Місто Суми. Інсталяція

Влітку Суми окупують? — експерт звернув увагу на важливу деталь

Актор Артур Логай

Довіряти не можна нікому: відомі актори неочікувано перервали всі зв’язки

Огірки на грядці

Як підживлювати огірки, щоб забезпечити рясний урожай: найкращі домашні добрива

Гурцієв командував авіаударами Маріуполем, фото соцмережі

Причетний до вбивства тисяч українців: у в рф підірвали «героя сво», який керував обстрілами Маріуполя

Наступний матеріал
Новини партнерів