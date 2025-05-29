Молодший син Девіда та Вікторії Бекхемів дав зворушливий коментар на тлі сімейного розриву з Брукліном

Бруклін, старший син Вікторії та Девіда Бекхемів припинив контакти зі своїми батьками. Спекуляції посилилися після того, як він та його дружина Нікола Пельтц пропустили пишну вечірку з нагоди дня народження Девіда, повідомляє Geo.tv.

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Тепер молодший син Девіда та Вікторії, Круз, здається, чітко висловив свої почуття після сварки. В Instagram Stories музикант-початківець поділився милим сімейним фото, на якому зображені Девід, Вікторія та їхні четверо дітей: Бруклін, Ромео, Круз та їхня молодша сестра Харпер. У підписі до фотографії Круз написав зворушливий пост: «Я люблю свою родину, я люблю вас над усе. Мамо й тату, ви дали нам життя і піклувалися про нас, незважаючи ні на що, я не можу передати словами, як ми всі щасливі, що ви є в нашому житті».

Варто зазначити, що це відбувається на тлі повідомлень про напруженість у родині.

Примітно, що джерело нещодавно повідомило ЗМІ, що Девід Бекхем і Вікторія почуваються «зрадженими» своїм сином Брукліном та його дружиною Ніколою Пельтц через останній конфлікт.

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Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл підтримали Брукліна Бекхема та Ніколу Пельтц у протистоянні з батьками.

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