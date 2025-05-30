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Може повторити долю інших зруйнованих: аналітик назвав місто, на яке націлилась рф
Аби змусити Сили оборони перекидати резерви з інших напрямків, російські військові створюють додаткові зони напруження, зокрема на українському кордоні. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович.
«Глава кремля наказав створити „буферну зону“, фактично зону окупації. Вороги намагатимуться створити її, якщо зможуть. Вони будуть просуватись ближче до Сум. Від міста до кордону лише 25−30 кілометрів. Після того окупанти захочуть взяти місто під вогневий контроль ствольної артилерії, аби обстрілювати. За таких умов Суми можуть повторити долю інших міст, котрі зруйновані артилерією, авіабомбами та ракетами ворога», — сказав експерт.
Всі ці дії окупантів створять передумови вже для безпосереднього наступу на Суми, вважає аналітик.
«Аналогічні плани можливі й щодо Чернігова, — додав він. — Адже вже звучали заяви про створення такої зони в Чернігівській області».
Раніше в ISW пояснили, чому Україна ніколи не буде буферною зоною.
Тим часом аналітики оцінили загрози літнього наступу окупантів.703
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