Може повторити долю інших зруйнованих: аналітик назвав місто, на яке націлилась рф

Аби змусити Сили оборони перекидати резерви з інших напрямків, російські військові створюють додаткові зони напруження, зокрема на українському кордоні. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович.

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«Глава кремля наказав створити „буферну зону“, фактично зону окупації. Вороги намагатимуться створити її, якщо зможуть. Вони будуть просуватись ближче до Сум. Від міста до кордону лише 25−30 кілометрів. Після того окупанти захочуть взяти місто під вогневий контроль ствольної артилерії, аби обстрілювати. За таких умов Суми можуть повторити долю інших міст, котрі зруйновані артилерією, авіабомбами та ракетами ворога», — сказав експерт.

Всі ці дії окупантів створять передумови вже для безпосереднього наступу на Суми, вважає аналітик.

«Аналогічні плани можливі й щодо Чернігова, — додав він. — Адже вже звучали заяви про створення такої зони в Чернігівській області».

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Раніше в ISW пояснили, чому Україна ніколи не буде буферною зоною.

Тим часом аналітики оцінили загрози літнього наступу окупантів.

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