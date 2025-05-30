Легка та ніжна йогуртова запіканка: «проста ідеальність» від відомого телеведучого

Якщо картопляна запіканка з м'ясом може стати поживним обідом чи вечерею, то легкі фруктові відмінно підійдуть на сніданок. Один з варіантів такої запіканки запропонував телеведучий в «Сніданок на 1+1» та «Ранок Марафон» Олександр Попов.

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«Запіканка з йогурту — проста ідеальність. Легка, ніжна і тане в роті — у мене вже фаворит!» — пише він на своїй сторінці у соцмережах та розповідає, як приготувати таку запіканку.

Інгредієнти: 400 г йогурту або сметани;

2−3 ст. л. кукурудзяного крохмалю;

2 яйця;

2−3 ст. л. цукру або підсолоджувача;

За бажанням — ванілін та ягоди. Приготування: РЕКЛАМА Змішати всі інгредієнти до однорідності та розлити суміш у формочки.

Випікати в духовці при 190 °C близько 30−40 хвилин.

Раніше фудблогер Самвел Адамян поділився рецептом незвичайного «пирога-запіканки», який готується з курятиною та овочами на кефірі.

Фото — скріншот

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