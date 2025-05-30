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Гроші

Гроші замість «пакета малюка»: як виплата вплине на призначення субсидії

13:09 30 травня 2025
«Пакунок малюка» можна замінити грошима. Фото Pixabay

Цього року молоді батьки можуть отримувати натуральну допомогу «пакунок малюка» або грошову компенсацію у розмірі трьох прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років (7 689 грн).

Як уточнюють в Пенсійному фонді Украаїни, ця допомога є одноразовою.

Вона не враховується до середньомісячного сукупного доходу домогосподарства, який впливає на призначення усіх видів державної соціальної допомоги, в тому числі й субсидій.

Раніше в Мінсоцполітики повідомляли про розроблення проєкту закону щодо запровадження одноразових виплат для українських матерів. Зокрема, пропонується надавати допологову підтримку вагітним жінкам (у розмірі 100% заробітної плати застрахованим та 7000 грн незастрахованим); одноразову виплату у розмірі 50 000 грн усім жінкам, які народили дитину (зараз це 41 280 гривень); - надавати одному з батьків дитини (опікуну, бабусі, дідусеві або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною) допомогу з догляду у розмірі, що буде визначений Кабінетом Міністрів України після ухвалення проєкту акта.

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Фото Pixabay

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