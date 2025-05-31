Трамп ще може зупинити путіна, але тільки якщо діятиме негайно: про що йдеться

Дональд Трамп попередив росію, що вона «грає з вогнем», продовжуючи військову операцію проти України. Це все дуже добре, але його погроза не матиме ніякого значення, якщо Білий дім не почне займати рішучішу позицію у відносинах з кремлем. Однією з найгірших рис участі Трампа в українському конфлікті є його нездатність дотримуватися послідовної лінії щодо путіна. Ось він хвалить російського диктатора як «розумного» хлопця, з яким можна мати справу. А наступної хвилини він лає його за те, що той «абсолютно божевільний», пише The Telegraph.

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Постійні коливання в підході Трампа до російської агресії є частиною його нетрадиційних зусиль, спрямованих на припинення воєнних дій в Україні. Попри розробку проєкту мирної угоди, Трамп і його радники з питань національної безпеки, здається, нарешті зрозуміли, що путін насправді не зацікавлений в пошуку мирного вирішення війни. Усе вказує на те, що несистематична участь путіна в мирних зусиллях Трампа є не більше ніж відвертою спробою виграти час, щоб його війська могли досягти відчутних успіхів на полі бою.

москва, замість того щоб серйозно розглядати можливість укладення перемир'я, активізувала свої військові дії.

Трамп був змушений визнати, що, попри спроби його адміністрації домогтися перемир'я, росіяни не виявляють реального інтересу до укладення угоди. Незважаючи на публічні запевнення Трампа, що його останній двогодинний телефонний дзвінок путіну пройшов «дуже добре» і що «було досягнуто певного прогресу» в припиненні воєнних дій, інформація, надана американськими чиновниками своїм європейським колегам, свідчить про інше. Вони повідомили, що путін не зацікавлений у припиненні війни, оскільки вважає, що перемагає.

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Усвідомлення Трампом того, що путін просто «грає з ним», змусило його стати більш нестриманим у своєму ставленні до російського лідера, називаючи його «абсолютно божевільним». Президент США попередив, що єдиною причиною, через яку кремль уникнув «дуже поганих речей», було його особисте втручання.

Навіть для такого патологічного нарциса, як Трамп, тепер має бути безсумнівно очевидним, що його внесок в українську кризу значно погіршив ситуацію, а не поліпшив її. Недавні успіхи росії на полі бою є прямим наслідком вагань Трампа. Вони сприяли поширенню в москві переконання, що Захід не має волі захищати інтереси України.

Однак, якби Дональд Трамп зайняв більш конфронтаційну позицію щодо путіна, ситуація могла б швидко змінитися. Раніше президент США погрожував ввести вторинні санкції, спрямовані на припинення діяльності москви на чорному ринку нафти, який допомагає фінансувати її військові дії.

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З огляду на те, що російська економіка страждає внаслідок падіння доходів від нафти, Трамп може завдати серйозної шкоди військовим зусиллям росії, якщо виконає свою погрозу продовжити режим санкцій Заходу проти москви.

І ще не пізно Вашингтону погодиться надати Україні обладнання, яке їй вкрай необхідне. Маючи далекобійні ракети та системи протиповітряної оборони, Київ міг би боротися з москвою, одночасно надсилаючи путіну чіткий сигнал про те, що США не потерплять використання будь-якої ядерної зброї.

путін, можливо, перехитрив Трампа в його спробах припинити війну, але президент США все ще має засоби, щоб гарантувати, що російський деспот не зможе виграти війну, вважають автори статті.

Раніше відомий український політолог Володимир Фесенко прокоментував останні заяви президента США Дональда Трампа та спецпосланця США з питань України Кіта Келлога й розповів, чи варто чекати від Білого дому «пекельних санкцій» проти росії.

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