«Трамп зачарований путіним, і в результаті потрапляє в його рабство», — ексрадниця президента США

В умовах, коли значні ділянки фронту опинилися в глухому куті, а росія прагне повернути собі територію, вже звільнену Україною, всі погляди звернулися до Вашингтона. Трамп пообіцяв закінчити війну в «перший день» свого президентства. І оскільки все затягується, над Європою нависає гігантський знак питання - скільки часу знадобиться США, щоб виконати свою обіцянку.

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«Те, що робить Трамп, — це відповідь на неправильне екзаменаційне питання. Трамп думає, що йдеться лише про нерухомість, про торгівлю і про те, хто що отримає — мінерали, землю чи рідкісні елементи. Президент не розуміє, що путін не хоче припинення вогню. Він хоче понівечену Україну, а не таку, яка здатна протистояти військовому тиску. Це бачать усі, окрім Трампа», - таку думку висловила колишня радниця президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Фіона Гілл, пише The Telegraph.

Президент США поки що ухиляється від подальших санкцій проти путіна, натомість пропонуючи угоду, яка, за словами Гілл, є «чудовим стимулом для росіян підігравати Трампу».

«Якщо ви запропонуєте росіянам морквину, вони просто з'їдять її або візьмуть і вдарять вас нею по голові, — сказала вона. — Оточення путіна настільки збагатилося, користуючись усіма благами, які може надати держава, то що ж такого може дати їм Трамп, чого вони ще не мають?»

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Вона вважає, що в основі м'якого підходу Трампа до москви лежить його особисте обожнювання путіна і їхня спільна віра в «сфери впливу» і «правоту сили».

«Трамп зачарований путіним, і в результаті потрапляє в його рабство», — сказала вона.

Однак вона так само дошкульно критикує європейських лідерів за те, що вони не змирилися з цією новою реальністю раніше.

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«Той факт, що європейці так шоковані його шанобливим ставленням до путіна, насправді показує, що вони також не виконали своє домашнє завдання», — зауважила Фіона Гілл.

Гілл вважає те, що Америка відвернеться від України, «найбільш вірогідним сценарієм», але, незважаючи на похмуру картину, вона оптимістично налаштована до того, що європейські санкції все ще можуть принести свої плоди, якщо блок зможе об'єднатися. Одним із можливих шляхів, за її словами, було б використання Європою відносин зі своїми основними торговельними партнерами, щоб спонукати їх розірвати зв'язки з росією. За її словами, те, що європейці висувають ультиматум китайцям, індійцям та іранцям, якщо США знімуть санкції, може забезпечити «дійсно значний важіль впливу».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Мерц виступив з неприємною заявою про те, що «війна в Україні триватиме довше, ніж ми можемо уявити».

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