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Окупанти почали використовувати новий ударний дрон: яким регіонам остерігатися його застосування
Черговий нічний наліт російських дронів на Україну приніс нові руйнування. У майбутньому південним регіонам доведеться частіше остерігатися нальотів нових ударних дронів, створених на базі перероблених з реактивних дронів-мішеней «Дань-М».
Про перше застосування подібних дронів повідомив фахівець з БпЛА та радіоелектронної боротьби, військовослужбовець ЗСУ Сергій Бескрестнов на позивний «Флеш». Експерт зазначає, що ці БпЛА були запущені групою з Криму та створені на базі «Дань-М» — реактивної мішені для тренування та перевірки ППО, яку рф переробила на ударний БпЛА.
«Аналогічно ми переробляли на початку війни реактивні БпЛА „Стриж“, але ми це робили через відсутність у нас крилатих ракет та ударних БпЛА дальнього радіусу ураження. А навіщо росія зробила цю модифікацію, незрозуміло. Хіба що кількість даних БпЛА у них велика. В оригіналі мішень має червоний колір, але в даному випадку колір її корпусу змінили», — зазначає експерт.
За тактико-технічними даними, «Дань» має злітну масу близько 370 кг, час польоту 25−40 хвилин, швидкість 400−750 км/год при висоті польоту до 9 км. Щоправда, точна дальність самого польоту невідома.
При цьому, як зазначає військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, «Дань-М» має можливість пуску не тільки з наземної пускової установки, а й з гелікоптера Мі-8, здатного нести два дрони на пілонах.
«Пуск саме з гелікоптера дозволяє збільшити дальність польоту „Дань-М“, у порівнянні з досить обмеженими власними можливостями. Це дозволить дрону досягати цілей у тилу південних областей України і, найімовірніше, саме в цьому полягали недавні випробування „Дань-М“ на півдні країни», — підкреслює експерт.
Як писали раніше «ФАКТИ», останнім часом Одеса стала полігоном для випробувань окупантами нових дронів.
На фото у заголовку БпЛА «Дань-М»110
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