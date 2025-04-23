Овочева закуска, яку ви полюбите з першої ложки: готується просто

У магазині сьогодні є величезний вибір намазок. Це й сирні намазки з різними смаками, і паштети, і овочева ікра. Порахуйте якось собівартість маленької баночки таких смаколиків — і ви зрозумієте, чому вдома готувати вигідно. Бюджетність — не єдина перевага. Домашня їжа — натуральна, і це дуже важливо. Адже вона є основою здоров'я. І про це ніколи не слід забувати.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом неймовірної овочевої закуски поділилася кулінарка Елла Іванова. Вона радить їсти її з чорним хлібом. Готуйте із задоволенням! І доводьте кожну страву до досконалості за своїм смаком. Можливо, ви полюбите цю овочеву закуску з першої ложки. І тоді обов'язково приготуєте її неодноразово.

Овочева закуска

2 болгарських перці

Часник

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Цибуля

2 морквини

1 банка консервованого нуту або квасолі

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Сіль

Перець

Олія

Перець, часник, цибулю та моркву запекти. Завантажити в блендер із нутом і збити. Додати олію, посолити, поперчити. Збити. Можна додати кунжутну олію і, звісно, зелень.

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І смачного!

Раніше кулінарка Наталія Бевза розповіла, як приготувати смачний та ситний печінковий паштет.

Фото Елли Іванової

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