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Зірка «Відчайдушних домогосподарок» програла війну з раком

15:47 1 червня 2025
Акторка Валері Мегаффі померла у віці 71 року

Померла відома американська акторка Валері Магаффі. Вона відома за ролями в телесеріалах «Північна експозиція» та «Відчайдушні домогосподарки». Їй був 71 рік. Причиною смерті стало онкологічне захворювання, з яким акторка боролася останнім часом, повідомляють «Коментарі».

«Я втратив кохання всього свого життя, а Америка втратила одну зі своїх найчарівніших акторок. Нам буде її дуже не вистачати», — повідомив чоловік акторки Джозеф Келл.

Її кар'єра почалася в театрі Нью-Йорка. Згодом акторка почала зніматися у серіалах та фільмах. Кар’єра Валері Магаффі тривала понад чотири десятиліття. Вона здобула премію «Еммі» в 1992 році за роль Єви в серіалі телеканалу CBS «Північна експозиція».

Також Магаффі з'явилася в серіалі «Відчайдушні домогосподарки», а також у низці інших популярних шоу, зокрема «Сайнфелд», «Швидка допомога», «Анатомія Грей», «Молодий Шелдон». Її останньою кінороботою став фільм «Восьмий день», який вийшов у березні 2025 року.

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Як писали «ФАКТИ», у листопаді минулого року пішла з життя зірка фільму «Діамантова рука» Світлана Світлична, а нещодавно стало відомо про смерть ще однієї героїні цього фільму — Ніни Гребешкової.

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