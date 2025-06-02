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Помідори точно не виживуть: названо ТОП-5 рослин-ворогів томатів
Досвідчені городники знають: якщо вам вдалося спасти томати за допомогою аспірину, як радила «Городниця з Одеси» або завдяки названим «фермеркою-красунею» препаратам, урожаю все одно може не бути, якщо були вибані вибрали для них «неправильних» сусідів.
Адже розміщення рослин на городі — справа не менш важлива, ніж сам догляд за ними, пише український сайт.
Помідори, наприклад, досить вибагливі до своїх «сусідів». Якщо поруч ростимуть несумісні культури, це може погіршити здоров’я рослин і значно зменшити врожай. Ось ці «небажані сусіди».
Картопля
Хоча картопля і помідори належать до одного ботанічного роду — пасльонових, це не робить їх добрими сусідами. Обидві культури схильні до однакових захворювань, зокрема фітофторозу. Якщо хвороба вразить одну рослину, велика ймовірність, що заразиться й інша.
Капуста
Капуста погано впливає на ріст помідорів, особливо через свою потужну кореневу систему, яка активно споживає поживні речовини з ґрунту. В результаті томати можуть відчувати нестачу харчування. До того ж капуста потребує багато вологи, що для помідорів може бути шкідливим.
Кукурудза
Ця культура активно виснажує землю, забираючи з неї багато мінералів. Висаджуючи кукурудзу поряд з томатами, ви ризикуєте залишити останніх без достатнього живлення. Окрім того, обидві рослини часто уражуються тими самими шкідниками.
Баклажани та перець
Як і помідори, ці овочі також належать до пасльонових. Це означає, що вони не тільки можуть переносити однакові хвороби, а й будуть конкурувати за поживні речовини та вологу. У результаті жодна з культур не отримає достатнього ресурсу для повноцінного розвитку.
Ще одну пораду для дачників дала ведуча Youtube-каналу «В гостях у Таніі». Зокрема, вона розповіла, як їй вдається отримати більш ранні огірки, ніж у багатьох сусідів.
Раніше «ФАКТИ» писали, як може допомогти помідорам звичайне молоко.20
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