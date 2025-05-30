«Це займе приблизно півтора-два тижні»: Трамп знову висловив розчарування путіним, але санкції не вводить

Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром дізнається, чи серйозно налаштований президент путін щодо припинення війни в Україні. Він додав, що якщо москва зволікатиме, Вашингтон «відреагує трохи інакше», пише The Kyiv Independent. Але Трамп відмовився уточнити, які дії він може вжити для покарання росії, підкресливши, що його нова жорстка мова щодо москви має говорити сама за себе. Водночас він висловив стурбованість тим, що потенційні нові санкції проти рф можуть поставити під загрозу мирну угоду.

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«Ми дізнаємося дуже скоро. Це займе приблизно два тижні або півтора тижня, — сказав Трамп журналістам під час брифінгу. — Здається, вони хочуть щось зробити. Але поки документ не буде підписано, я не можу вам сказати… Я дуже розчарований тим, що сталося кілька ночей тому. Що люди були вбиті посеред того, що ви б назвали переговорами».

Трамп заявив журналістам, що його спеціальний посланник Стів Віткофф зараз веде переговори з російською стороною і «виконує феноменальну роботу». Президент США зазначив, що не схвалює нещодавні ракетні атаки росії на українські міста під час поточних дипломатичних зусиль.

«Це не добре. Ми цього не дозволимо», — сказав він.

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Також Трамп пообіцяв змінити курс, якщо вирішить, що володимир путін не серйозно налаштований на досягнення миру в Україні.

Останніми днями Трамп дедалі більше розчарований станом війни, яку він колись обіцяв завершити протягом 24 годин після вступу на посаду.

До слова, двотижневий термін Трамп і раніше часто використовував під час свого президентства, коли його запитували про незавершені справи чи дії, які він міг би вжити.

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Також під час брифінгу Трамп досить обережно висловився щодо запровадження нових санкцій проти москви на тлі поточних переговорів.

«Я думаю, що я близький до укладення угоди, я не хочу зіпсувати її цим», — сказав він.

Нагадаємо, Київ вже передав США умови миру та чекає на відповідь москви.

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