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Це елементарно: що посадити під вишнею, щоб у плодах не було хробаків
Вишні є одними з найпопулярніших фруктів у садах, але, на жаль, вони часто бувають червивими. Найпоширенішим винуватцем є вишнева плодова муха — маленька мушка, личинки якої розвиваються всередині плоду. Замість використання хімічних обприскувань, дедалі більше садівників обирають природні, екологічні методи захисту. Один з них — вибір відповідних рослин-компаньйонів, що відлякують шкідників і підтримують здоров'я дерева.
Однією з найефективніших рослин для відлякування комах є пижмо звичайне. Це лікарська рослина, відома століттями, яка має сильний гіркий запах. Вона відлякує багато видів мух, включно з вишневою плодовою мушкою. Ви можете посадити пижмо навколо вишень.
Інші хороші рослини — це часник і цибуля, які також діють як репелент завдяки своїм ефірним оліям.
М’ята та полин із сильним ароматом також можуть створювати запаховий бар’єр, відлякуючи комах, пише zielony.onet.pl.
Чорнобривці — це рослини, які не тільки красиві, але й дуже корисні. Вони діють як природні репеленти, відлякуючи різних ґрунтових та повітряних шкідників. Посадивши їх під вишнею, ви можете не тільки прикрасити простір, але й мати реальний вплив на здоров’я плодів.
Також варто регулярно збирати опалі плоди та перекопувати ґрунт навколо дерева, бо личинки зимують у ґрунті, а ви таким чином перериваєте їхній цикл розвитку.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, чому клей на плодових деревах — погана ознака і що потрібно зробити.
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