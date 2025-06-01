Крохмаль та попіл для багатого врожаю смородини: дешево та сердито

Для того, аби смородина активно розвивалася та дала багатий врожай, кущам потрібні три основні поживні речовини: азот, фосфор та калій. Для підживлення городники зазвичай використовують натуральні добрива: компост, кропиву, бананові шкірки…

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Ще одним простим засобом може стати попіл та крохмаль. Рецепт такого підживлення рекомендує канал «Моя дача. Сад і город».

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Так, крохмалем кущи підживлюють перед цвітінням і тоді, коли ягоди наливаються. Для цього 200−300 грамів картопляного крохмалю розводять у 3 літрах води та кип'ятять. А готовий кисіль розбавляють у 10 л води.

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Попіл вносять під час дозрівання ягод та після того, як врожай зібрано.

Про те, як правильно саджати смородину, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay



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