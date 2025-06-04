Не факт, що ракетних ударів стане менше: у Повітряних силах розповіли, чого очікувати після операції «Павутина»

Одночасна атака 4 аеродромів базування стратегічної авіації рф завдала величезних збитків окупантам і увійшла в історію. В ході атаки було знищено, за даними СБУ, 13 літаків, ще 28 пошкоджено, і хоча це не вирішить проблему повітряних ударів по Україні, зможе покращити ситуацію з ними на найближчий час.

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Про це в інтерв'ю «Українській правді» заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. За його словами, кількість справних літаків у стратегічній авіації рф настільки обмежена, що навіть втрата одного «борту» помітно знижує ефективність її роботи.

Так, з 19 Ту-160 у справному стані було приблизно 10−12, з 57 Ту-95 справними були 36, а зі 100 Ту-22М3 близько 4 десятків могли виконувати завдання. З цих носіїв противник застосував по Україні 2437 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55 з початку повномасштабного вторгнення, з яких збито 1916. А ось, наприклад, знищення літака дальнього радіолокаційного спостереження А-50 для окупантів особливо відчутно, оскільки їх кількість можна перерахувати на пальцях однієї руки, підкреслює Юрій Ігнат.

Разом з тим, як додає речник Повітряних Сил, успіх операції не гарантує, що ударів ракетами по Україні стане менше. Основною загрозою можуть стати зростання виробництва та модернізації ракет у рф, або їх купівля в інших країнах.

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«Все залежить від того, чи буде росія отримувати підтримку від інших країн. Це теж важливо. Ми розуміємо, які це країни. Чекаємо ефективних санкцій наших партнерів. Скільки не намагалися заблокувати росії західні технології, ми знаходимо західні елементи в їхній зброї. Росіяни виробляють зброю завдяки прибуткам від продажу нафти, газу та інших викопних ресурсів. На це мають бути спрямовані західні санкції», — підкреслює Юрій Ігнат.

З іншого боку, за словами офіцера, нікуди не ділася небезпека масованих нальотів дронами, причому їх масштаб зростає. Так, у ніч з 1 на 2 червня було встановлено новий рекорд — 479 засобів повітряного нападу, левова частка в яких припала на різні дрони.

Але і тут Україні є що протиставити дронам — це засоби ППО, мобільні вогневі групи, винищувачі-перехоплювачі, засоби РЕБ, а також чергове «ноу-хау» в особі дронів-перехоплювачів, які самі збивають БпЛА. Останні поки зосереджені у східних та центральних регіонах.

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Як раніше писали «ФАКТИ», літаки Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160 у сьогоднішній росії не виробляють, і втрата кожної їх одиниці невідновна.

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