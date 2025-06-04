Ворог вдарив по Одесі десятками «Шахедів», а Харків атакував КАБами: є постраждалі та руйнування (фото, відео)

У ніч проти 4 червня під час чергової атаки ворога з повітря «Шахеди» атакували кілька регіонів, зокрема, знов дісталося Харківщині та обласному центру.

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Як повідомляють в ДСНС, росіяни завдали комбінованого удару БпЛА та ракетами по Харкову й передмістю.

Так, у Новобаварському районі обласного центру горіла виробнича та складська будівлі, станція технічного обслуговування й житловий будинок.

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А в селі Циркуни пожежаа на площі 250 «квадратів» виникла в житловому будинку.

В Харкові горіли житлові будинки та підприємства. Фото ДСНС

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що атака на містао тривала півтори години — з 02:29 до 03:57. Ворог застосував дві ракети та девʼять «Шахедів». Один «Шахед» не вибухнув, решта — влучили.

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Росіяни били по Харкову "Шахедами" та КАБами. Фото ДСНС

«Били по цивільній інфраструктурі. По підприємствах. По людських будинках. По СТО. По парку. Прильоти загалом по семи локаціях», — уточнив він.

На цей час відомо про одного постраждалого у Харкові. Фото ДСНС

В місті зазнали пошкоджень цех цивільного підприємства, ще на одному цивільному підприємстві зайнялася велика пожежа. Постраждав 30-річний чоловік, наразі лікарі стабілізували стан.

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Також в місті горіла СТО, згорів приватний будинок, гараж, флігель. Пошкоджень зазнали ще 7 осель, розташованих поруч. Пошкоджено дах складу. Зафіксовано влучання в землю — вигоріла трава на 600 «квадратах». Зачепило електромережу.

А в Запорізькій області від місцевих надійшло 23 повідомлення про пошкодження приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. На щастя, люди не постраждали. Такий підсумок ворожих атак, які росіяни здійснювали протягом доби, що минула.

Росіяни били по Запорізькій області з артилерії та застосовували БпЛА. Фото зі сторінки ОВА

Очільник ОВА Іван Федоров уточнив, що загарбники впродовж доби завдали 488 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, це 10 авіаційних обстрілів, удари 308-ма БпЛА різної модифікації (переважно FPV), а також 7 обстрілів із РСЗВ.

Два «Шахеда» вночі були збіті у небі над Дніпропетровщиною. Керівник ОВА Сергій Лисак повідомив, що противник також застосовував артилерію та РСЗВ «Град»

«В Нікополі понівечене комунальне підприємство. Було гучно й у Покровській, Мирівській і Томаківській громадах. В останній через ворожу атаку пошкоджений соціально-медичний заклад. Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Зачепило й авто. По Новопавлівській громаді Синельниківського району противник зранку вдарив КАБами. Зруйнований заклад освіти», — зазначив він та додав, що обійшлося без постраждалих.

А на Полтавщині поранено вісьмох людей. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, протягом доби, що минула, росіяни били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогони та пункт базування екстреної медичної допомоги.

У ніч проти 4 червня окупанти завдали удару безпілотником, тип якого встановлюється, по Березанській громаді на Миколаївщині. Керівник ОВА Віталій Кім повідомив, що був пошкоджений вантажний автомобіль. Постраждалих немає.

Він нагадав, що напередодні ворог завдав ракетного удару по портовій інфраструктурі району. Постраждалих немає. Повідомлялося, що вперше з початку широкомасштабної агресії проти України росіяни напередодні застосували аеробалістичну ракету «Кинджал» по Миколаївщині.

Тоді ж було завдано удару за РСЗВ по Сумах. В обласній військовій адміністрації уточнили, що кількість жертв в обласному центрі збільшилася до чотирьох — загинули люди 1989, 1962, 1982, 1980 років народження, поранено 28 цивільних осіб, серед яких троє дітей.

Протягом доби російські війська здійснили майже 110 обстрілів по 27 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА: майже 40 ударів РСЗВ; понад 20 скидів ВОГ з БпЛА; понад 10 ударів КАБів.

В Сумській громаді пошкоджено нежитлові будівлі, 15 житлових будинків, 13 автомобілів, приміщення медичного закладу, об’єкти цивільної інфраструктури; у Середино-Будській громаді — 2 багатоквартирні та 2 приватних будинки.

А в Лебедінській громаді є влучання 12-ма БпЛА — дрони-камікадзе атакували підприємство — завод з виробництва біоетанолу.

Росіяни атакували завод з виробництва біоетанолу на Сумщині. Фото ОВА

Пошкоджені цистерни, стався розлив патоки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

А на Одещині під час «шахедної» атаки постраждала одна людина.

«Наші сили протиповітряної оборони знищили більшість цілей, проте у місті є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та СТО. Одна людина отримала поранення ноги. Наші медики надали всю необхідну допомогу. Також девʼять людей зверталися за психологічною підтримкою», — повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними ПС ЗСУ, росіяни застосували 95 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори. Основні напрямки повітряного удару — Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Донеччина.

ППО знешкодила 61 ворожий БпЛА на сході, півдні та півночі країни: 36 — збито вогневими засобами ураження, 25 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях.

В той час, коли росіяни б'ють по цивільним, українці завдають ударів по військовим та стратегічним об'єктом ворога. Зокрема, напередодні в СБУ підтвердили третю атаку на Кримській міст. А перед цим в Генштабі ЗСУ підтвердили ураження 41 літака на російських аеродромах, що розташовані у глибокому тилу.

Фото Сумської ОВА

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