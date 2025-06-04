Українська чемпіонка Бех-Романчук вразила натяком на тлі допінг-скандалу (відео)

Українська чемпіонка Європи та віцечемпіонка світу з легкої атлетики Марина Бех-Романчук, котру тимчасово відсторонили від виступів через позитивний допінг-тест, натякнула на завершення кар'єри.

ВІДЕО ДНЯ

«Я точно знаю, що моє життя не буде таким, як раніше, — написала 29-річна Марина Бех-Романчук у соцмережах. — І що мені доведеться приймати рішення, яких я боялася раніше, але зараз настав той час. І я досі намагаюся зрозуміти, чому я змушена проходити через такі випробування, і як з цим впоратися. Мені боляче і важко, але я рухаюся далі».

При цьому уславлена стрибунка у довжину та потрійним також поділилася відео, на якому малює. Раніше Марина відзначала, що живопис відіграє дуже важливу роль у її житті.

Нагадаємо, що Марина Бех-Романчук одружена з дворазовим призером Олімпійських ігор з плавання Михайлом Романчуком.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марина Бех-Романчук показала свою «справжню любов».

Фото НОК України

РЕКЛАМА

95

Читайте нас у Facebook