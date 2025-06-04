В Києві п’яний спортсмен напав на нацгвардійця

В Києві, де раніша сталася сутичка між військовим та нетверезим менеджером фінустанови, спортсмен, будучи напідпитку, напав на нацгвардійця на блокпості.

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Як повідомляють в Київській міській прокуратурі, 23-річному мешканцю столиці повідомлено про підозру у заподіянні тілесних ушкоджень військовослужбовцю Нацгвардії, який ніс службу на блокпості у комендантську годину (ч. 2 ст. 345 КК України).

Слідством встановлено, що 1 червня в Голосіївському районі при в’їзді в Київ на блокпості зупинили автомобіль, яким керувала нетвереза дівчина. В салоні автівки знаходився нетверезий пасажир.

«Поки працівники поліції спілкувались з водійкою, її супутник поводився агресивно та завдав удар одному із нацгвардійців у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків на блокпості. Зазначимо, що підозрюваний професійно займається бойовими мистецтвами», — повідомили в прокуратурі та додали, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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Раніше в Харкові затримали чоловіка, який напав на військового на території Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зловмисник використав газовий балончик та наніс військовослужбовцю Збройних Сил України ножове поранення.

Фото прокуратури

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