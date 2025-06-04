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Полуниця буде великою та солодкою, як мед: аграрій назвав 5 правил, яких для цього потрібно дотримуватись

17:41 4 червня 2025
Аграрій розповів про підживлення та полив полуниці. Фото Pixabay

Ааграрій, який ділиться з практичними порадами щодо робіт на дачі, назвав 5 правил, яких потрібно дотримуватись, щоб отримати великий урожай полуниці, і щоб всі ягоди при цьому були великими та смачними.

Автор каналу «Корисне ТВ» зазначає, що найперше, чого потребує полуниця, це підживлення.

Перше підживлення він радить робити ще до цвітіння — коли на рослинах тільки з'являються бутони. Підживлювати варто настоєм з курячого посліду. Готують його так: літрову банку курячого гранульованого посліду розчиняють у 10 л води і півлітра цього концентрату розводять у 10 л води. Аграрій рекомендує використовувати 10 літрів засобу для удобрювання квадратного метру грядки.

Друге підживлення він робить, коли на кущиках починають утворюватися ягоди. Можна використовувати як настій з курячого посліду, так і на бур'янах. Для цього відро з будь-якими бур'янами заливаютаь водою та настоюють тиждень. Далі його розводять з водою у пропорції 1:2. Використовують по 10 літр на квадратний метр грядки.

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Наступне правило — обов'язкове мульчування грядки. В такому випадку на грядці практично не ростуть бур'яни, а полуниця залишається чистою навіть після дощу. Адже вона не лежить на землі. Замульчовану грядку аграрій поливає один раз у два або у три дні, а коли температура повітря сягне 30 градусів, то це треба робити раз на день.

Наступне правило — контроль за кількістю вусів, які випускає полуниця.

«Як ви знаєте, полуниця два роки дає врожай, а на третій рік він вже слабкий. Вуса тягнуть на себе дуже багато поживних речовин. Якщо їх залишати всі на кущику, а їх буває по 10 або 20 штук, то врожай буде дуже малий — всі сили кущ віддаватиме «діткам», — розповідає він та додає, що для великого врожаю варто відрізати всі вуса. А тим, хто хоче отримати молоді кущики, радить залишати по подному або двух вусах на рослині.

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Останнєа, п'яте правило — це вчасне збирання врожаю. Адже на дозрівання ягід рослина витрачає багато сил. Так що ягоди, на яких немає білих плям, варто одразу збирати, щоб у куща були сили для визрівання ягід, які ще залишаюаться зеленими.

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Фото Pixabay

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