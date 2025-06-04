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Полуниця буде великою та солодкою, як мед: аграрій назвав 5 правил, яких для цього потрібно дотримуватись
Ааграрій, який ділиться з практичними порадами щодо робіт на дачі, назвав 5 правил, яких потрібно дотримуватись, щоб отримати великий урожай полуниці, і щоб всі ягоди при цьому були великими та смачними.
Автор каналу «Корисне ТВ» зазначає, що найперше, чого потребує полуниця, це підживлення.
Перше підживлення він радить робити ще до цвітіння — коли на рослинах тільки з'являються бутони. Підживлювати варто настоєм з курячого посліду. Готують його так: літрову банку курячого гранульованого посліду розчиняють у 10 л води і півлітра цього концентрату розводять у 10 л води. Аграрій рекомендує використовувати 10 літрів засобу для удобрювання квадратного метру грядки.
Друге підживлення він робить, коли на кущиках починають утворюватися ягоди. Можна використовувати як настій з курячого посліду, так і на бур'янах. Для цього відро з будь-якими бур'янами заливаютаь водою та настоюють тиждень. Далі його розводять з водою у пропорції 1:2. Використовують по 10 літр на квадратний метр грядки.
Наступне правило — обов'язкове мульчування грядки. В такому випадку на грядці практично не ростуть бур'яни, а полуниця залишається чистою навіть після дощу. Адже вона не лежить на землі. Замульчовану грядку аграрій поливає один раз у два або у три дні, а коли температура повітря сягне 30 градусів, то це треба робити раз на день.
Наступне правило — контроль за кількістю вусів, які випускає полуниця.
Останнєа, п'яте правило — це вчасне збирання врожаю. Адже на дозрівання ягід рослина витрачає багато сил. Так що ягоди, на яких немає білих плям, варто одразу збирати, щоб у куща були сили для визрівання ягід, які ще залишаюаться зеленими.
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Фото Pixabay22
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