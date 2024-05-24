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Полунично-черешневий десерт: красиво і смачно

22:26 26 травня 2024
Полунично-черешневий десерт

Сезон полуниці та черешні завжди довгоочікуваний. І триває, на жаль, він не вічність. А як відомо, саме сезонні ягоди мають найкращий смак і аромат. Про користь їх і говорити не доводиться.

Встигніть же насолодитися сезонними ягодами! Їжте їх просто так, готуйте десерти, смузі… Полуниця та черешня також можуть слугувати декором багатьох ласощів.

Рецептом полунично-черешневого десерту з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Цей десерт легкий у приготуванні, — каже Ардія Діаманті. — Думаю, він сподобається і дорослим, і дітям. Подавайте охолодженим. Сметану краще брати нежирну. Також її можна замінити йогуртом. За бажання декоруйте десерт м'ятою.

Полунично-черешневий десерт (на дві порції)

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  • Полуниця — 250 г
  • Черешня — 250 г
  • Сметана — 4 столові ложки
  • Коричневий цукор — 2 столових ложки

Черешню очистити від кісточок, а полуницю — від хвостиків. Помити. Половину полуниці та черешні подрібніть у блендері. Помістити цю суміш у креманки. Доповнити рештою ягід, сметаною і коричневим цукром. Перемішати.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт популярного японського десерту моті.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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