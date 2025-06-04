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Сирні кекси від кулінарки-гастроблогерки Марини Гармаш: готуються дуже легко

22:00 4 червня 2025
Сирні кекси

Літня випічка особлива. Вона зачаровує не тільки смаком, а й красою. Скористайтеся сезоном — приготуйте щось смачне з ягодами.

Рецептом сирних кексів з лохиною з «ФАКТАМИ» поділилась кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш.

- Кисломолочний сир чудово підходить для приготування кексів, — говорить Марина Гармаш. - Вони виходять в міру солодкі, вологі, з вершковим ароматом. Любителі сирної випічки точно оцінять цей смак. Як доповнення до кексів я додала ягоди лохини.

Сирні кекси

Потрібно:

  • 4 яйця,
  • 200 г цукру,
  • 1 пакетик ванільного цукру (16 г),
  • щіпка солі,
  • 150 г вершкового масла кімнатної температури,
  • 400 — 500 г кисломолочного сиру,
  • 360 г борошна,
  • 2 ч. л. розпушувача

Додатково:

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  • лохина

Вершкове масло кімнатної температури збийте разом з сіллю, цукром та ванільним цукром. Введіть по одному яйцю, продовжуючи збивати, додайте кисломолочний сир. Введіть поступово борошно з розпушувачем. Тісто вийде гарної структури та консистенції.

Розподіліть по формочкам, за бажанням зверху розкладіть ягоди лохини.

Випікайте при температурі 180 градусів протягом 35 хвилин. Готові сирні кекси посипте цукровою пудрою.

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Смачних та приємних моментів!

Нагадаємо рецепт кексу з вишнями.

Фото з альбому Марини Гармаш

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