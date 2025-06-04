Сирні кекси від кулінарки-гастроблогерки Марини Гармаш: готуються дуже легко

Літня випічка особлива. Вона зачаровує не тільки смаком, а й красою. Скористайтеся сезоном — приготуйте щось смачне з ягодами.

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Рецептом сирних кексів з лохиною з «ФАКТАМИ» поділилась кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш.

- Кисломолочний сир чудово підходить для приготування кексів, — говорить Марина Гармаш. - Вони виходять в міру солодкі, вологі, з вершковим ароматом. Любителі сирної випічки точно оцінять цей смак. Як доповнення до кексів я додала ягоди лохини.

Сирні кекси Потрібно: 4 яйця,

200 г цукру,

1 пакетик ванільного цукру (16 г),

щіпка солі,

150 г вершкового масла кімнатної температури,

400 — 500 г кисломолочного сиру,

360 г борошна,

2 ч. л. розпушувача Додатково: РЕКЛАМА лохина

Вершкове масло кімнатної температури збийте разом з сіллю, цукром та ванільним цукром. Введіть по одному яйцю, продовжуючи збивати, додайте кисломолочний сир. Введіть поступово борошно з розпушувачем. Тісто вийде гарної структури та консистенції.

Розподіліть по формочкам, за бажанням зверху розкладіть ягоди лохини.

Випікайте при температурі 180 градусів протягом 35 хвилин. Готові сирні кекси посипте цукровою пудрою.

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Смачних та приємних моментів!

Нагадаємо рецепт кексу з вишнями.

Фото з альбому Марини Гармаш

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