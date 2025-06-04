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Сирні кекси від кулінарки-гастроблогерки Марини Гармаш: готуються дуже легко
Літня випічка особлива. Вона зачаровує не тільки смаком, а й красою. Скористайтеся сезоном — приготуйте щось смачне з ягодами.
Рецептом сирних кексів з лохиною з «ФАКТАМИ» поділилась кулінарка-гастроблогерка Марина Гармаш.
- Кисломолочний сир чудово підходить для приготування кексів, — говорить Марина Гармаш. - Вони виходять в міру солодкі, вологі, з вершковим ароматом. Любителі сирної випічки точно оцінять цей смак. Як доповнення до кексів я додала ягоди лохини.
Сирні кекси
Потрібно:
- 4 яйця,
- 200 г цукру,
- 1 пакетик ванільного цукру (16 г),
- щіпка солі,
- 150 г вершкового масла кімнатної температури,
- 400 — 500 г кисломолочного сиру,
- 360 г борошна,
- 2 ч. л. розпушувача
Додатково:
- лохина
Вершкове масло кімнатної температури збийте разом з сіллю, цукром та ванільним цукром. Введіть по одному яйцю, продовжуючи збивати, додайте кисломолочний сир. Введіть поступово борошно з розпушувачем. Тісто вийде гарної структури та консистенції.
Розподіліть по формочкам, за бажанням зверху розкладіть ягоди лохини.
Випікайте при температурі 180 градусів протягом 35 хвилин. Готові сирні кекси посипте цукровою пудрою.
Смачних та приємних моментів!
Нагадаємо рецепт кексу з вишнями.
Фото з альбому Марини Гармаш38
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