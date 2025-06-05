Рибний салат із булгуром: смачно та дієтично

Правильне і ефективне схуднення — це не лише гречка, салат і варене куряче філе. Це поєднання смаків та спецій. Рибний салат із булгуром - рецепт смачного обіду, з яким и будете ситі і продовжите втрачати вагу, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

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Рибний салат із булгуром Складники: Булгур — 40 г

Тунець консервований - 80 г

Огірок — 50 г

Перець свіжий - 50 г

Цибуля — 20 г

Кукурудза — 30 г

Часник — 1 зубчик (за бажанням)

Лимонний сік — ½ ч. л.

Зелень і спеції - за смаком

Приготування:

Замість булгуру можна взяти кус-кус або бурий рис. Відварюємо булгур до готовності.

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Цибулю нарізаємо невеличким кубиком, заливаємо окропом та оцтом для того, щоб вийшла гіркота. Огірок і перець нарізаємо маленьким кубиком. Змішуємо тунець з розчавленим часником. До булгуру додаємо тунець з часником, овочі, кукурудзу та мариновану цибулю

(попередньо зливши воду з оцтом). До салату додаємо спеції, мілко нарізану зелень, лимонний сік, соєвий соус та ¼ ч.л. олії. Все ретельно перемішуємо.

Нагадаємо рецепт оригінальної страви в горщиках — човленту по-закарпатськи.

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