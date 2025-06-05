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Рибний салат із булгуром: смачно та дієтично

20:07 5 червня 2025
Рибний салат із булгуром. Фото Катерини Черкаської

Правильне і ефективне схуднення — це не лише гречка, салат і варене куряче філе. Це поєднання смаків та спецій. Рибний салат із булгуром - рецепт смачного обіду, з яким и будете ситі і продовжите втрачати вагу, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

Рибний салат із булгуром

Складники:

  • Булгур — 40 г
  • Тунець консервований - 80 г
  • Огірок — 50 г
  • Перець свіжий - 50 г
  • Цибуля — 20 г
  • Кукурудза — 30 г
  • Часник — 1 зубчик (за бажанням)
  • Лимонний сік — ½ ч. л.
  • Зелень і спеції - за смаком

Приготування:

Замість булгуру можна взяти кус-кус або бурий рис. Відварюємо булгур до готовності.

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Цибулю нарізаємо невеличким кубиком, заливаємо окропом та оцтом для того, щоб вийшла гіркота. Огірок і перець нарізаємо маленьким кубиком. Змішуємо тунець з розчавленим часником. До булгуру додаємо тунець з часником, овочі, кукурудзу та мариновану цибулю
(попередньо зливши воду з оцтом). До салату додаємо спеції, мілко нарізану зелень, лимонний сік, соєвий соус та ¼ ч.л. олії. Все ретельно перемішуємо.

Нагадаємо рецепт оригінальної страви в горщиках — човленту по-закарпатськи.

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