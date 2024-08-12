Човлент по-закарпатськи: рецепт оригінальної страви в горщиках
Човлент — дуже смачна закарпатська страва в горщиках. Вона насичена смаками і здатна порадувати будь-якого гурмана, залишити незабутнє враження від кожного ковтка, ділиться адміністратор спільноти «Закарпатська кухня» Олександр Худак.
Складники:
- 200 г перловки
- 500 г м’яса (в ідеалі свинини)
- 200 г моркви
- 200 г цибулі
- 400 г квасолі
- сіль, солодка паприка, сухий чи свіжий часник, перець
- 30 г олії
- пучок зелені
- 0.7 л води
Спосіб приготування:
Промийте суху перловку декілька разів, залийте водою і поставте варитись до готовності, це десь до 1 години. Хто не любить перловку, можете спробувати приготувати з рисом чи булгуром. Паралельно в велику каструлю влийте олію, вкиньте шматки нарізаного м’яса. Перемішуючи, обсмажуйте на великому вогні 10 хв до золотистості. Додайте нарізану цибулю і смажте перемішуючи 7 хв. Вкиньте моркву і готуйте ще 5 хв перемішуючи. Всипте спеції копчену паприку, мелений перець, сіль, та часник — перемішуючи, смажте 2 хв. Долийте води і тушкуйте 15−20 хв, щоб вийшов смачний бульйон.
Беремо горщики. На дно викладаємо перловку. Далі беремо квасолю — можна самостійно відварити, а можна купити готову консервовану. Далі шар із м’яса з овочами, заливаємо бульйон і зверху трішки петрушки. Відправляємо в духовку на 30 хв при 180 С і готово — можна подавати.
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