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Човлент по-закарпатськи: рецепт оригінальної страви в горщиках

20:29 13 серпня 2024
Човлент по-закарпатськи

Човлент — дуже смачна закарпатська страва в горщиках. Вона насичена смаками і здатна порадувати будь-якого гурмана, залишити незабутнє враження від кожного ковтка, ділиться адміністратор спільноти «Закарпатська кухня» Олександр Худак.

Складники:

  • 200 г перловки
  • 500 г м’яса (в ідеалі свинини)
  • 200 г моркви
  • 200 г цибулі
  • 400 г квасолі
  • сіль, солодка паприка, сухий чи свіжий часник, перець
  • 30 г олії
  • пучок зелені
  • 0.7 л води

Спосіб приготування:

Промийте суху перловку декілька разів, залийте водою і поставте варитись до готовності, це десь до 1 години. Хто не любить перловку, можете спробувати приготувати з рисом чи булгуром. Паралельно в велику каструлю влийте олію, вкиньте шматки нарізаного м’яса. Перемішуючи, обсмажуйте на великому вогні 10 хв до золотистості. Додайте нарізану цибулю і смажте перемішуючи 7 хв. Вкиньте моркву і готуйте ще 5 хв перемішуючи. Всипте спеції копчену паприку, мелений перець, сіль, та часник — перемішуючи, смажте 2 хв. Долийте води і тушкуйте 15−20 хв, щоб вийшов смачний бульйон.

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Беремо горщики. На дно викладаємо перловку. Далі беремо квасолю — можна самостійно відварити, а можна купити готову консервовану. Далі шар із м’яса з овочами, заливаємо бульйон і зверху трішки петрушки. Відправляємо в духовку на 30 хв при 180 С і готово — можна подавати.

Нагадаємо рецепт галушок з сушеними грибами.

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