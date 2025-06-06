Чемпіони Європи забили п'ять м'ячів Мбаппе та компанії і зіграють у фіналі Ліги націй: відеоогляд матчу

У четвер, 5 червня, на «МХП Арена» у Штугарті визначився другий фіналіст Ліги націй, який у вирішальному матчі турніру складе компанію збірної Португалії, що сенсаційно обіграла напередодні в Мюнхені німців. Ним за підсумками неймовірного поєдинку з дев'ятьма голами стала команда Іспанії, яка завоювала золото Євро-2024 .

ВІДЕО ДНЯ

Ліга націй. ½ фіналу

Іспанія — Франція — 5:4 (Н. Вільямс, 22, Меріно, 25, Ямаль, 54, з пенальті, 67, Педрі, 55 — Мбаппе, 59, з пенальті, Шеркі, 79, Вівіан, 84, у свої ворота, Коло Муані, 90+3).

Таким чином, у поєдинку за третє місце у неділю, 8 червня (Штутгарт, 16:00), зіграють Німеччина та Франція, а у фіналі турніру цього ж дня (Мюнхен, 22:00) змагатимуться Португалія та Іспанія. 40-річний Кріштіану Роналду проти 17-річного Ламіна Ямаля.

РЕКЛАМА

У будь-якому випадку, переможець вирішального матчу стане дворазовим чемпіоном Ліги націй, оскільки у 2019-му турнір виграла Португалія (у фіналі з Нідерландами — 1:0), у 2021-му — Франція (з Іспанією — 2:1) та у 2023-му — Іспанія (з Хорватією — 0:0 та 5:4 у серії пенальті).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України не змогла пробитися до елітного дивізіону Ліги націй.

Фото LaPresse

РЕКЛАМА

81

Читайте нас у Facebook