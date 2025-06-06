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Чемпіони Європи забили п'ять м'ячів Мбаппе та компанії і зіграють у фіналі Ліги націй: відеоогляд матчу
У четвер, 5 червня, на «МХП Арена» у Штугарті визначився другий фіналіст Ліги націй, який у вирішальному матчі турніру складе компанію збірної Португалії, що сенсаційно обіграла напередодні в Мюнхені німців. Ним за підсумками неймовірного поєдинку з дев'ятьма голами стала команда Іспанії, яка завоювала золото Євро-2024 .
Ліга націй. ½ фіналу
Іспанія — Франція — 5:4 (Н. Вільямс, 22, Меріно, 25, Ямаль, 54, з пенальті, 67, Педрі, 55 — Мбаппе, 59, з пенальті, Шеркі, 79, Вівіан, 84, у свої ворота, Коло Муані, 90+3).
Таким чином, у поєдинку за третє місце у неділю, 8 червня (Штутгарт, 16:00), зіграють Німеччина та Франція, а у фіналі турніру цього ж дня (Мюнхен, 22:00) змагатимуться Португалія та Іспанія. 40-річний Кріштіану Роналду проти 17-річного Ламіна Ямаля.
У будь-якому випадку, переможець вирішального матчу стане дворазовим чемпіоном Ліги націй, оскільки у 2019-му турнір виграла Португалія (у фіналі з Нідерландами — 1:0), у 2021-му — Франція (з Іспанією — 2:1) та у 2023-му — Іспанія (з Хорватією — 0:0 та 5:4 у серії пенальті).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України не змогла пробитися до елітного дивізіону Ліги націй.
Фото LaPresse81
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