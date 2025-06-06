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Зробіть це обов’язково з малиною, щоб не втратити урожай
Аби збирати гарні врожаї, дачники мають знати не лише правильні графіки поливу рослин чи їхнього підживлення, а й чимало інших лайфхаків. Наприклад, щоб вберегти врожай малини від птахів, деякі садівники радять на мотузку, простягнуту між кущами, кріпити смужки фольги, яка на вітру виблискуватиме та відлякуватиме птахів.
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Також варто пам'ятати, що малина швидко нарощує пагони і що її потрібно періодично проріджувати — якщо цього не робити, поживні речовини йтимуть лише на створення зеленої маси, а не на ягоди.
Прорідити малину варто, якщо один кущ наростив 5−7 нових пагонів. Видаляти зайві потрібно якогмога ближче до кореня, обрізаючи їх секатором та закриваючи землею місце зрізу. Таку процедуру можна повторювати кілька разів за сезон. Адже це сприяє не лише збереженню сил куща на розвиток ягід, але й кращому провітрюванню малини.
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Власне, при висадці малине не потрібно «тулити» кущіки один до одного — досвідчені садівники радять висаджувати на квадратний метр до трьох кущів.
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Нагадаємо, що відомий на Київщині аграрій Валерій, який наразі проводить висадку низькорослих томатів, дав кілька корисних порад дачникам.
Фото Pixabay99
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