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Антишопінг — тенденція, яка вам може сподобатися: а чимось і здивувати
Нескінченна купівля одягу та взуття захаращує не лише планету, а й оселі. Іноді покупки настільки марні, що річ так жодного разу і не одягається за сезон. Але гроші витрачені, а місця у шафі поменшало.
Антишопінг — це нова тенденція, яка може вам сподобатися. Ідіть у магазин лише в тому випадку, якщо вам дійсно щось необхідно. Але перш за все зробіть ревізію у шафі. Можливо, в ній вже є те, що вам потрібно, просто ви про цю річ забули.
А ще ремонтуйте якісні речі. Якщо в сумці зламалася блискавка, а у взутті відірвалася застібка, це не привід їх викидати. Те саме стосується сукні, в якій порвалася підкладка — її можна замінити, а відірвану оборку легко пришити.
Звичайно, ремонтувати потрібно лише улюблені, зручні речі. І якщо ви вмієте це робити самі, просто чудово. Відновлювати можна й аксесуари — браслет, намисто, сережки. Зробити це не складно. І коли ремонт увійде у звичку, ви переконаєтесь у перевагах цього підходу. Ви заощадите кошти і ваш будинок не буде захаращений непотрібними придбаннями.
Раніше «ФАКТИ» писали, що можна привезти в подарунок із подорожі, а чого привозити не варто.
Фото з альбому Ольги Сметанської169
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