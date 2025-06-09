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Одній з категорій українців виплатять по 50 тисяч гривень: кого це стосується та як отримати гроші
В Україні через війну багато дітей залишились без батьківської опіки. Щоб стимулювати усиновителів, держава готова виплатити понад 41 тисячу грн грошової допомоги на кожну усиновлену дитину.
Уряд також запровадив одноразову допомогу дітям, які повернулися на підконтрольну територію після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій, повідомляє Міністерство соціальної політики.
Йдеться про суму в 50 тисяч гривень.
«Кошти в сумі 50 тисяч гривень („підйомна“ допомога) дозволять батькам або іншому законному представнику створити належні умови для реінтеграції і адаптації дитини в Україні», — зазначили у міністерстві.
Ця допомога не буде враховуватись під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та житлових субсидій.
Для отримання допомоги законний представник дитини має звернутися до Державної служби України у справах дітей.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України розробило законопроєкт про запровадження одноразових виплат для українських матерів. Зокрема, в документі йдеться про одноразову виплату у розмірі 50 тисяч грн усім жінкам, які народили дитину.175
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