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Книга рецептів

Фантастично смачний соус: рецепт, перевірений роками

22:00 9 червня 2025
Яєчний соус з авокадо. Фото кулінарки Елли Іванової

Соуси можна готувати вдома. Це обійдеться значно дешевше, ніж купити в магазині. А головне — вони натуральні. Влітку стільки свіжих овочів і зелені, і потрібно використовувати все це для приготування їжі. Адже натуральна сезонна їжа — основа здоров'я.

Кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні з продуктами, поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом яєчного соусу з авокадо. Відкривайте для себе і рідних людей нові смаки — це завжди цікаво.

— Приготуємо смачний і ароматний соус, — каже Елла Іванова. — Це і соус, і заправка, і намазка. Смак соусу фантастичний! Приготуйте — і переконайтеся в цьому самі. Подавайте соус красиво, як у ресторані, — наприклад, прикрасивши лаймом або лимоном. Така їжа виглядає апетитно.

Яєчний соус з авокадо

  • 3 яйця
  • 2−3 столові ложки олії
  • 1 авокадо
  • Сіль
  • Перець
  • 1 чайна ложка гірчиці в зернах
  • Сік лайму або лимона
  • Зелень

Яйця відварити некруто. Всі інгредієнти з'єднати і пропустити через блендер. Зелень використовуйте улюблену.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт паштету з незвичайного інгредієнта — курячих сердечок.

Фото з альбому Елли Іванової

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