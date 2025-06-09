Фантастично смачний соус: рецепт, перевірений роками

Соуси можна готувати вдома. Це обійдеться значно дешевше, ніж купити в магазині. А головне — вони натуральні. Влітку стільки свіжих овочів і зелені, і потрібно використовувати все це для приготування їжі. Адже натуральна сезонна їжа — основа здоров'я.

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Кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні з продуктами, поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом яєчного соусу з авокадо. Відкривайте для себе і рідних людей нові смаки — це завжди цікаво.

— Приготуємо смачний і ароматний соус, — каже Елла Іванова. — Це і соус, і заправка, і намазка. Смак соусу фантастичний! Приготуйте — і переконайтеся в цьому самі. Подавайте соус красиво, як у ресторані, — наприклад, прикрасивши лаймом або лимоном. Така їжа виглядає апетитно.

Яєчний соус з авокадо 3 яйця

2−3 столові ложки олії

1 авокадо

Сіль

Перець

1 чайна ложка гірчиці в зернах

Сік лайму або лимона

Зелень

Яйця відварити некруто. Всі інгредієнти з'єднати і пропустити через блендер. Зелень використовуйте улюблену.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт паштету з незвичайного інгредієнта — курячих сердечок.

Фото з альбому Елли Іванової

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