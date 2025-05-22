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Неймовірно смачний соус: основний інгредієнт вас здивує

22:01 22 травня 2025
Полуничний соус. Фото Елли Іванової

Весняні та літні соуси створюються на основі зелені, овочів, фруктів і ягід. У них стільки ароматів і барв природи. І найголовніше, вони натуральні. А це шлях до здоров'я, яким важливо слідувати все своє життя.

Не варто недооцінювати цей шлях, якщо хочете бути здорові. До речі, вибираючи овочі, фрукти, ягоди, віддавайте перевагу тим, що вирощені без застосування хімічних речовин як стимуляторів росту і прискореного достигання.

Соус подавайте в красивій соусниці. Сервірування столу створює особливу атмосферу обіду і вечері. Привчайте до естетики і дітей. Це дуже важливо для їхнього майбутнього.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом полуничного соусу, яким можна заправляти салати.

Смачний полуничний соус

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  • 300 г полуниці
  • 1 столова ложка бальзаміка
  • Сіль
  • 1 чайна ложка меду
  • Перчик «чилі»
  • Сік 2 мандаринів (або можна додати сік лимона)
  • 1 столова ложка оливкової олії

Полуницю подрібнити, всі інгредієнти з'єднати і пропустити через блендер. За бажанням додати улюблену зелень.

Заправляйте салати і насолоджуйтеся.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт соусу з варених яєць.

Фото з альбому Елли Іванової

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