Неймовірно смачний соус: основний інгредієнт вас здивує

Весняні та літні соуси створюються на основі зелені, овочів, фруктів і ягід. У них стільки ароматів і барв природи. І найголовніше, вони натуральні. А це шлях до здоров'я, яким важливо слідувати все своє життя.

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Не варто недооцінювати цей шлях, якщо хочете бути здорові. До речі, вибираючи овочі, фрукти, ягоди, віддавайте перевагу тим, що вирощені без застосування хімічних речовин як стимуляторів росту і прискореного достигання.

Соус подавайте в красивій соусниці. Сервірування столу створює особливу атмосферу обіду і вечері. Привчайте до естетики і дітей. Це дуже важливо для їхнього майбутнього.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом полуничного соусу, яким можна заправляти салати.

Смачний полуничний соус РЕКЛАМА 300 г полуниці

1 столова ложка бальзаміка

Сіль

1 чайна ложка меду

Перчик «чилі»

Сік 2 мандаринів (або можна додати сік лимона)

1 столова ложка оливкової олії

Полуницю подрібнити, всі інгредієнти з'єднати і пропустити через блендер. За бажанням додати улюблену зелень.

Заправляйте салати і насолоджуйтеся.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт соусу з варених яєць.

Фото з альбому Елли Іванової

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