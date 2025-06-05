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Фантастично смачний соус: простота приготування та результат вас взразять
Літо — це природа, яка дарує нам свої багатства. Нарешті можна готувати страви із сезонних овочів, фруктів та ягід. І, звичайно, насолоджуватися зеленню.
Трапляється, що зелені ми купуємо більше, ніж можемо використовувати, а вона, як відомо, швидко в'яне. Приготувати з неї соус — прекрасна ідея. Подивіться на фото, як смачно він виглядає! У ньому яскраві фарби та аромати літа — точніше, червня. Такий соус підійде до багатьох страв — салатів, м'яса, бутербродів.
Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом зеленого соусу з читачами «ФАКТІВ».
— Також за бажання можна додати перчик чилі та цукор, — каже Елла Іванова. — Все залежить від того, який смак ви любите.
Соус із зелені
- 150 г будь-якої зелені (петрушка, кріп, рукола, зелена цибуля)
- Декілька листків хрону
- 1−2 зубки часнику
- 1 чайна ложка винного оцту чи соку лимона
- 2−3 столові ложки олії
- Сіль
- Перець
Подрібнити зелень, листя хрону та часник у блендері, додавши рослинну олію та винний оцет (або сік лимона), сіль та перець. Збити до однорідної консистенції.
І смачного!
Раніше дієтологиня Катерина Черкаська поділилася рецептом грузинської кухні — пхали зі шпинатом і куркою. Його можна їсти тим, хто сидить на дієті.
Фото з альбому Елли Іванової121
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