Фантастично смачний соус: простота приготування та результат вас взразять

Літо — це природа, яка дарує нам свої багатства. Нарешті можна готувати страви із сезонних овочів, фруктів та ягід. І, звичайно, насолоджуватися зеленню.

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Трапляється, що зелені ми купуємо більше, ніж можемо використовувати, а вона, як відомо, швидко в'яне. Приготувати з неї соус — прекрасна ідея. Подивіться на фото, як смачно він виглядає! У ньому яскраві фарби та аромати літа — точніше, червня. Такий соус підійде до багатьох страв — салатів, м'яса, бутербродів.

Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом зеленого соусу з читачами «ФАКТІВ».

— Також за бажання можна додати перчик чилі та цукор, — каже Елла Іванова. — Все залежить від того, який смак ви любите.

Соус із зелені РЕКЛАМА 150 г будь-якої зелені (петрушка, кріп, рукола, зелена цибуля)

Декілька листків хрону

1−2 зубки часнику

1 чайна ложка винного оцту чи соку лимона

2−3 столові ложки олії

Сіль

Перець

Подрібнити зелень, листя хрону та часник у блендері, додавши рослинну олію та винний оцет (або сік лимона), сіль та перець. Збити до однорідної консистенції.

І смачного!

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська поділилася рецептом грузинської кухні — пхали зі шпинатом і куркою. Його можна їсти тим, хто сидить на дієті.

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Фото з альбому Елли Іванової

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