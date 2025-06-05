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Книга рецептів

Фантастично смачний соус: простота приготування та результат вас взразять

22:01 5 червня 2025
смачний соус із зелені

Літо — це природа, яка дарує нам свої багатства. Нарешті можна готувати страви із сезонних овочів, фруктів та ягід. І, звичайно, насолоджуватися зеленню.

Трапляється, що зелені ми купуємо більше, ніж можемо використовувати, а вона, як відомо, швидко в'яне. Приготувати з неї соус — прекрасна ідея. Подивіться на фото, як смачно він виглядає! У ньому яскраві фарби та аромати літа — точніше, червня. Такий соус підійде до багатьох страв — салатів, м'яса, бутербродів.

Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом зеленого соусу з читачами «ФАКТІВ».

— Також за бажання можна додати перчик чилі та цукор, — каже Елла Іванова. — Все залежить від того, який смак ви любите.

Соус із зелені

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  • 150 г будь-якої зелені (петрушка, кріп, рукола, зелена цибуля)
  • Декілька листків хрону
  • 1−2 зубки часнику
  • 1 чайна ложка винного оцту чи соку лимона
  • 2−3 столові ложки олії
  • Сіль
  • Перець

Подрібнити зелень, листя хрону та часник у блендері, додавши рослинну олію та винний оцет (або сік лимона), сіль та перець. Збити до однорідної консистенції.

І смачного!

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська поділилася рецептом грузинської кухні — пхали зі шпинатом і куркою. Його можна їсти тим, хто сидить на дієті.

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Фото з альбому Елли Іванової

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