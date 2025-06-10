В Україні значно подорожчає житній хліб: в чому причина

До списку продуктів, на які невдовзі може зрости ціна, з великою ймовірністю додасться й житній хліб.



Такий висновок можна зробити з інтерв'ю директора Спілки «Борошномели України» Родіона Рибчинського агенції «Інтерфакс-Україна».

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«З упевненістю можна лише сказати, що на 100% в сезоні-2025/26 буде дефіцит жита. Вже зараз в Україні частково переробляється польське жито, а хлібопекарні користуються балтийським житнім борошном. Це, на жаль, вже наші реалії»,— заначив він.

Причина — небажання аграріїв сіяти жито, оскільки його врожайність на третину нижча, ніж у пшениці — до 40 ц/га проти 60 ц/га відповідно. Попит на жито є лише на внутрішньому ринку. Проте наразі ціна на нього більше, ніж конкурентна: якщо 2024 року 1 тонна жита коштувала 6−7 тис. грн, то станом на травень 2025 року — 12−14 тис. грн.

Раніше весь дефіцит покривався з білорусі, що й призвело до скорочення обсягів виробництва жита в Україні — аграріям було складно конкурувати з білоруськими поставками.

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Така ситуація, за словами експерта, може привести подорожчання житнього хліба.

Наразі ціна українського житнього борошна — 18 тис. грн за тонну, імпортної сировини — близько 20 тис. грн.

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«Це не просто буде зростання ціни на житній хліб — багато виробників хлібобулочних виробів просто припинять його випікати», — пояснює Рибчинський.

В той же час він бачить в нинішній ситуації й позитивні зміни: аграрії проживуть 2025/26 маркетинговий рік із дефіцитом жита, що зробить його цікавішим для сільгоспвиробників. І у 2026/27 вони, найімовірніше, збільшать площі під житом, що зможе вирівняти ситуацію на ринку.

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