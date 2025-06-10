«Зроблено в Україні»: у Кам’янському відбулася важлива нарада

Уряд продовжує політику підтримки національного виробника та розвитку переробної промисловості. Зокрема, йдеться про розвиток виробництва через формування попиту на українську продукцію, залучення інвестицій у реальний сектор економіки та збільшення несировинного експорту. У прифронтовому Кам’янському з цього приводу провели важливу нараду, присвячену реалізації ініційованої президентом України державної політики підтримки українських виробників «Зроблено в Україні». Про це «ФАКТАМ» розповів мер міста Андрій Білоусов.

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«Це — потужна державна ініціатива, спрямована на розвиток внутрішнього виробництва, зміцнення національної економіки та стимулювання інвестицій у промисловість», — сказав Білоусов.

За його словами, зустріч пройшла за участі ініціатора та координатора політики «Зроблено в Україні» у парламенті — народного депутата України, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Кисилевського Дмитра, першого заступника голови Дніпропетровської ОВА Юрія Яндульського, керівника Кам’янської РВА Олега Гапіча, представників Кам’янської міської ради, керівників промислових підприємств малого і середнього бізнесу місцевої громади, представників центру зайнятості та банківського сектору.

«Під час зустрічі було презентовано чинні державні програми підтримки бізнесу, розглянуто актуальні виклики, з якими стикаються виробники на місцях, та напрацьовано практичні рішення, що дозволять підприємствам Кам’янського скористатися наданими можливостями», — повідомив Білоусов.

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Він відмітив активну участь, конструктивний діалог і спільну робот учасників наради.

«Дніпропетровщина сьогодні — це промислове серце країни, а Кам’янське допомагає підтримувати його стійку роботу. Ми активно підтримуємо виробників і будемо й надалі створювати умови для розвитку національного продукту!», — наголосив мер Кам’янського.

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Ознайомитися з усіма можливостями програми «Зроблено в Україні» можна на офіційному сайті: https://madeinukraine.gov.ua/

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», у Кам’янському уклали меморандум на розвиток міста.

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