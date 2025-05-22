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- 19:57 У Кам’янському уклали меморандум на розвиток міста: мер Білоусов розповів деталі
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У Кам’янському уклали меморандум на розвиток міста: мер Білоусов розповів деталі
Кам’янське, попри війну, продовжує реалізовувати важливі для міста проєкти, спрямовані на підтримку та добробут громади.
Зокрема, 22 травня міська влада на чолі з мером міста Андрієм Білоусовим підписали Меморандум про співпрацю у сфері соціально-економічного розвитку. Про це «ФАКТАМ» розповів Андрій Білоусов.
«Меморандум укладено на 2025 рік, він передбачає виділення підприємством „Метінвест“ 70 мільйонів гривень на підтримку міських проєктів. У першу чергу ці кошти будуть спрямовані на сферу охорони здоров’я — як співфінансування з боку міста для реалізації капітальних ремонтів у найбільших медичних закладах. Це лікарні № 7, № 8, № 9, а також амбулаторія на вулиці Сергія Слісаренка», — розповів Білоусов.
За його словами, разом із керівництвом компанії «Метінвест» та підприємством «Каметсталь» у Кам’янському сьогодні відкрили після ремонту оновлений третій поверх амбулаторії № 7.
«Тут працюватимуть як сімейні лікарі, так і вузькі спеціалісти. У цьому блоці пацієнти зможуть пройти ультразвукове обстеження на сучасному цифровому обладнанні, отримати холтерівське обстеження серця та добовий моніторинг артеріального тиску, запроваджено денний стаціонар», — повідомив Білоусов.
Також, за його словами, у міській лікарні № 9, тривають масштабні ремонтні роботи.
«Наразі ведеться утеплення фасаду хірургічного корпусу, облаштовується територія лікарні. Паралельно триває капітальний ремонт сьомого поверху, де буде розміщено оновлену клініко-діагностичну лабораторію та сучасний операційний блок», — додав Білоусов.
Окрім цього, каже мер Кам’янського, частина коштів від «Метінвесту» планують направити на співфінансування закупівлі нових трамвайних вагонів.
«Наше місто стало переможцем у державній програмі „Громадський транспорт 2“, що передбачає закупівлю 17 сучасних вагонів у 2025−2026 роках. Перші з них надійдуть уже цього року», — додав Білоусов та подякував «Метінвесту» за підтримку міста у такий непростий для всієї країни час.28
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