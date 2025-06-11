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Свіжість і користь: легкий салат до вечері за 5 хвилин
На ринках та в городах зараз багато зелені, а значить, час готувати корисні та прості страви. Цей салат вразить своєю свіжістю та ніжним вершковим соусом. Всього кілька хвилин — і перед вами страва, яка порадує прихильників правильного харчування та любителів легких і ароматних смаків, запевняє видання Doradca smaku.
Складники:
• Зелений салат — близько 10 листків
• Густі вершки — 3 столові ложки
• Лимонний сік — за смаком
• Цукор — за смаком
Приготування:
Вилийте вершки в миску, додайте лимонний сік і цукор за смаком. Добре перемішайте та спробуйте — соус має мати ніжний кисло-солодкий смак. Якщо потрібно, додайте ще трохи лимонного соку чи цукру для балансу.
Ретельно промийте листя зеленого салату під проточною водою, щоб видалити будь-які забруднення. Дайте листю стекти, а потім акуратно порвіть його на шматочки руками — так збережеться природна текстура.
Перекладіть підготовлене листя у салатницю. Полийте його приготованим вершковим соусом і ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок салату був покритий ніжною заправкою.
Салат готовий до подачі! Його можна подавати як гарнір до основних страв або насолоджуватися ним окремо.
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