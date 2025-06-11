Свіжість і користь: легкий салат до вечері за 5 хвилин

На ринках та в городах зараз багато зелені, а значить, час готувати корисні та прості страви. Цей салат вразить своєю свіжістю та ніжним вершковим соусом. Всього кілька хвилин — і перед вами страва, яка порадує прихильників правильного харчування та любителів легких і ароматних смаків, запевняє видання Doradca smaku.

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Складники:

• Зелений салат — близько 10 листків

• Густі вершки — 3 столові ложки

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• Лимонний сік — за смаком

• Цукор — за смаком

Приготування:

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Вилийте вершки в миску, додайте лимонний сік і цукор за смаком. Добре перемішайте та спробуйте — соус має мати ніжний кисло-солодкий смак. Якщо потрібно, додайте ще трохи лимонного соку чи цукру для балансу.

Ретельно промийте листя зеленого салату під проточною водою, щоб видалити будь-які забруднення. Дайте листю стекти, а потім акуратно порвіть його на шматочки руками — так збережеться природна текстура.

Перекладіть підготовлене листя у салатницю. Полийте його приготованим вершковим соусом і ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок салату був покритий ніжною заправкою.

Салат готовий до подачі! Його можна подавати як гарнір до основних страв або насолоджуватися ним окремо.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачну приправу з листя хрону, яка підійде і в якості соусу до м’яса чи риби, і як намазка на хліб.

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