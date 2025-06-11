41.15 / 41.69 47.21 / 47.89
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Свіжість і користь: легкий салат до вечері за 5 хвилин

20:08 11 червня 2025
Салат з зеленого листя

На ринках та в городах зараз багато зелені, а значить, час готувати корисні та прості страви. Цей салат вразить своєю свіжістю та ніжним вершковим соусом. Всього кілька хвилин — і перед вами страва, яка порадує прихильників правильного харчування та любителів легких і ароматних смаків, запевняє видання Doradca smaku.

Складники:

• Зелений салат — близько 10 листків

• Густі вершки — 3 столові ложки

РЕКЛАМА

• Лимонний сік — за смаком

• Цукор — за смаком

Приготування:

РЕКЛАМА

Вилийте вершки в миску, додайте лимонний сік і цукор за смаком. Добре перемішайте та спробуйте — соус має мати ніжний кисло-солодкий смак. Якщо потрібно, додайте ще трохи лимонного соку чи цукру для балансу.

Ретельно промийте листя зеленого салату під проточною водою, щоб видалити будь-які забруднення. Дайте листю стекти, а потім акуратно порвіть його на шматочки руками — так збережеться природна текстура.

Перекладіть підготовлене листя у салатницю. Полийте його приготованим вершковим соусом і ретельно перемішайте, щоб кожен шматочок салату був покритий ніжною заправкою.

Салат готовий до подачі! Його можна подавати як гарнір до основних страв або насолоджуватися ним окремо.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачну приправу з листя хрону, яка підійде і в якості соусу до м’яса чи риби, і як намазка на хліб.

147

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ірина Федишин

Не вдалося попрощатися, тіла немає: відома співачка про особисту втрату

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Дівам — «Зірка» та гарні звістки, Рибам — «Колісниця» та домашні клопоти: Таро-прогноз на 12 червня

Гороскоп на 11 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Водоліям потрібно звернути увагу на деталі, а Дівам переглянути застарілі домовленості: гороскоп на 11 червня

ракетний комплекс «Гром-2»

Не лише Taurus та ATACMS: експерт розповів, які українські ракети можуть бити на сотні кілометрів

Наступний матеріал
Новини партнерів