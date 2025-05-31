Приправа з листя хрону: можете готувати ціле літо, бо це дуже смачно

Загалом рання зелень дуже корисна та смачна. Проте листя хрону ми зазвичай додаємо при солінні овочів. А виявляється, приправа з них підходить до всього, до того ж вона дуже смачна, а на її приготування витрачається всього 10 хвилин. Можна використовувати як заправку до свіжих овочевих салатів, як самостійний соус до м’яса або риби, та й просто, як пасту на хліб або гріночку — все смачно, ділиться кулінарка Інна Бакалюк.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: Листя хрону — 200 г

Помідори — 1,3 кг

Часник — 80 г

Гострий перець — 1 шт

Олія — 80 мл

Хмелі-сунелі — 1,5 ч. л.

Цукор — 2 ч. л.

Сіль — 1,5 ч. л. Вихід: 3 банки по 0,5 л

Приготування:

Листя хріну ретельно промиваємо, вирізаємо тверду серцевину і відразу перекладаємо в блендер. Замість блендера можна використовувати і м’ясорубку.

РЕКЛАМА

Наступним кроком закладаємо в блендер соковиті м’ясисті помідори. Додаємо часник, гострий перець і перемелюємо до повної однорідності.

До отриманої масі вливаємо олію, всипаємо хмелі-сунелі, сіль, цукор і ще раз включаємо блендер, щоб спеції як слід перемішалися.

Розкладаємо суміш по чистих сухих баночках, закручуємо кришками і прибираємо на зберігання.

РЕКЛАМА

Готову суміш зберігаємо в холодильнику або підвалі до 3-ох місяців. А для більш тривалого зберігання її можна заморожувати!

Суміш виходить ароматна, пряна і в міру гостра! Гострота прийнятна, навіть очі не сльозяться. Тому багатьом вона припаде до смаку.

Нагадаємо рецепт ароматної домашньої приправи.

РЕКЛАМА

97

Читайте нас у Facebook