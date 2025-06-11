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Це терор і серйозні воєнні злочини: канцлер Німеччини про удари рф по Україні
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив росію у серйозних воєнних злочинах за нещодавні атаки на Київ та інші українські міста. «росія цілеспрямовано та безжально атакувала цивільне населення України численними безпілотниками та крилатими ракетами», — взаявив Фрідріх Мерц на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом у Берліні.
«Масовані російські атаки є терором проти цивільного населення та чим завгодно, крім пропорційної відповіді на дуже точні українські атаки на російські військові аеродроми», — цитує Мерца видання NTV.
В останні дні спостерігається серія потужних атак російських окупаційних військ на українські міста. 10 червня основний удар росіяни спрямували на Київ, постраждала ще Одещина. Загалом противник запустив по Україні 322 повітряні цілі.
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», в РНБО вважають, що кожна російська комбінована атака по Україні демонструє слабкість позиції Заходу щодо війни.108
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